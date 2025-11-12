18+
Лирические песни о сезонах и межсезоньях услышат томичи на концерте в джаз-клубе Underground

В субботу, 15 ноября, в томском джаз-клубе Underground пройдет концерт Татьяны Стукаловой. Вместе с известными томскими музыкантами они создадут атмосферу уюта и камерности.

— Татьяна Стукалова — яркая вокалистка, обладающая теплым, нежным тембром, слушать который можно бесконечно, — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Аккомпанировать Татьяне будут томские музыканты, которых можно назвать достоянием города: Георгий Фефелов (клавиши), Степан Пономарёв (скрипка) и Алексей Пиоттух (контрабас).

Они исполнят лирические песни о сезонах и межсезоньях, с «тонкими оттенками чувств и человеческих взаимоотношений, красотой и силой природы».

Концерт пройдет в субботу, 15 ноября, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 950 рублей.

Начало в 19.00.

6+

Город

