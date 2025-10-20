18+
Завтра в Томске откроется новогодняя выставка

Завтра, 21 октября, в арт-пространстве «Изумрудный дом» открывается новогодняя выставка «Новогодняя история одного коллекционера».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в экспозиции собраны уникальные елочные игрушки из коллекции исследователя новогодних традиций Владимира Кудряшова. На открытии он расскажет о самых интересных экспонатах и ответит на вопросы гостей.

Выставка откроется в 16.00 на втором этаже здания по ул. ул. Белинского.

Вход свободный.

