Центр притяжения. Пресс-секретари кадровых центров со всей России прошли обучение в Томске

5 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В октябре в Томске прошел четырёхдневный интенсив для пресс-секретарей кадровых центров «Работа России» из 29 регионов.

Это мероприятие стало завершающим этапом образовательной программы «Эффективная PR-служба», которую разработали в Федеральном центре компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в ходе комплексной модернизации службы занятости.

На протяжении четырех дней специалисты общались с экспертами, которые рассказали, как правильно выстраивать отношения с представителями СМИ и работодателями, а также организовывать мероприятия, которые будут интересны не только тем, кто стоит на учете в кадровом центре. Итогом работы стала презентация собственного проекта — тематического мероприятия с его детальным медиасопровождением.

Что ожидало участников и зачем пресс-службе заниматься организацией событий — рассказываем в нашем материале.

Карьера как сервис

Образовательная программа проводилась в рамках работы по перезагрузке системы службы занятости. Сеть учреждений по всей стране обновляется: здесь создаются современные кадровые центры с единым фирменным стилем, административной структурой и новыми подходами к работе, которые нацелены на обеспечение экономики квалифицированными сотрудниками.

— Миссия службы занятости, созданной в 1991 году, меняется. Сейчас мы работаем не только с безработными, но со всеми, кто хочет реализоваться на рынке труда, — объяснила руководитель направления информационного обеспечения и коммуникаций Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда России Алина Огнева. — Соответственно, нам нужны новые форматы взаимодействия с потенциальной аудиторией, в которую могут войти и те, кто хочет получить новую профессию, повысить квалификацию, подобрать работу с особыми условиями и графиком. Мы можем помочь всем соискателям и работодателям, которые к нам обратятся.

На сегодняшний день в стране уже действуют порядка 900 обновленных учреждений, где внедряются новые стандарты мер поддержки и сервисов, полностью перестраиваются процессы взаимодействиям с клиентами. С соискателями работают карьерные консультанты, которые помогают составить индивидуальные планы трудоустройства предлагая целый спектр мер поддержки — от профориентации и составления резюме до психологической помощи и бесплатного освоения новой профессии. Кроме того, для взаимодействия с работодателями создана служба кадровых консультантов, которые персонально закрепляются за каждой организацией и компанией.

Обновление третьей волны

В Томске кадровый центр прошел модернизацию в 2020 году.

Сегодня регион входит в число 17 субъектов, участвующих в третьей волне обновления службы занятости. Предполагается, что до конца года здесь откроются 25 офисов современных кадровых центров «Работа России».

Накопленный за пять лет опыт работы специалистов региона и стал одной из причин проведения образовательного интенсива именно в Томске.

Ранее подобные мероприятия проходили в Туле и Мурманске.

— При выборе места проведения мы ориентировались на команду местного кадрового центра, смотрели, где процесс модернизации проходит успешно, а коллеги понимают важность информационной работы, — подчеркнула Алина Огнева. — В этом плане Томская область выгодно отличается. Здесь руководители кадрового центра и руководство департамента понимают важность того, на каком языке идет общение с соискателями, с работодателями. Мы видим, что сам центр является точкой притяжения, куда приходят партнеры, в том числе компании и предприятия, а также представители образовательных учреждений. И у кого ни спросишь — все знают про томский Кадровый центр. Здесь проходит огромное количество мероприятий, созданы проектная команда и пресс-служба по нашему стандарту. А благодаря тесным связям наших коллег с работодателями мы смогли провести и практические занятия [для пресс-секретарей]. То, что мы выбрали Томск, — показатель зрелости местной системы. Мы понимаем, что можем на практике показать, как все должно работать, и к чему надо стремиться у себя на местах.

Во время практического интенсива тридцать четыре пресс-секретаря узнали, как найти или создать интересные инфоповоды (или темы) для своих публикаций, как организовать публичное мероприятие, провести профтур и ярко об этом рассказать. Участников также ждали лекции ведущих экспертов Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда России и декана Высшей школы журналистики Томского государственного университета Ильи Мясникова. Он поделился с сотрудниками пресс-служб рекомендациями по работе с представителями средств массовой информации.

Кроме того, участники образовательной программы посетили НПП «Томская электронная компания», а также побывали в ТГУ, который является одним из четырех федеральных операторов обучения в рамках нацпроекта «Кадры» и тесно сотрудничает со службой занятости.

— Мы гордимся тем, что Томск стал центром притяжения для специалистов со всей страны. Мы понимаем важность информационной работы: в нашем кадровом центре создана профессиональная пресс-служба, мы рады делиться нашим опытом и знакомить коллег с нашими партнерами, ― отметила Людмила Дмитриева, директор Кадрового центра «Работа России» Томской области.

От фестиваля до телеграм-канала

Финалом четырехдневного интенсива стали презентации проектов, которые подготовили участники в составе пяти команд. Сотрудникам пресс-службы предстояло придумать тематическое мероприятие, которое бы привлекло в кадровый центр работодателей и широкую аудиторию. При этом необходимо было проработать медиаплан по информационному сопровождению ивента, организационный план, настроить каналы коммуникации: создать телеграм-каналы, страницы мероприятий в интернете, подготовить посты и релизы для средств массовой информации.

В итоге участники подготовили пять хорошо проработанных проектов в разной степени готовности к реализации. Сотрудники пресс-служб предлагали организовать профессиональные пробы, ярмарки вакансий с упором на определенную целевую аудиторию и даже большой молодежный фестиваль с выступлением артистов и диджеев, а также включением большого профориентационного блока.

Работу участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители Федерального центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда России, томского Кадрового центра «Работа России», РИА Томск, НПП «ТЭК», а также интернет-издания «Томский Обзор». Они анализировали социальную значимость проектов, простоту их реализации, наполненность и адекватность медиа- и оргпланов, а также релизов, постов, раздаточных материалов, роликов и других элементов, служащих для информационного сопровождения разрабатываемых мероприятий.

— Для меня это первое обучение такого плана. Я хотел новых знаний, и я их получил. Плюс общение с коллегами из других регионов, которые помогли мне понять лучше работу пресс-службы, — отметил главный специалист сектора пресс-службы Кадрового центра «Работа России» республики Татарстан Руслан Вагизов. — Здесь нас учили писать пресс-релизы, оформлять посты, правильно общаться со СМИ. Теперь я вижу, что нужно немного модернизировать пресс-службу в Татарстане, выстраивать более тесные отношения с медиа. Плюс очень полезен обмен опытом, мнениями и воззрениями с коллегами из других регионов, потому что география мероприятия впечатляюща — 29 субъектов! Столько людей из разных регионов я еще в одном месте не встречал.

— Кадровый центр «Работа России» в Томске принял нас шикарно! Все, что мы услышали от спикеров, будет использоваться в нашей работе. Я уже готовлюсь: расскажу все коллегам, покажу, и мы все это реализуем, — отметила начальник отдела пресс-службы Кадрового центра «Работа России» Краснодарского края Дарья Штурбабина. — Я была в прошлом году на подобном обучении в Мурманске, но в Томске оказалось кардинально другое мероприятие: были раскрыты другие темы с других ракурсов.

