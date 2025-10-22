В Томской области стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Газпром нефти»

Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала прием заявок на гранты для реализации проектов в области культуры, спорта, экологии, образования, развития городской среды и сохранения наследия. К участию приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные жители шести регионов страны, в числе которых и Томская область.

Заявки принимаются с 20 октября по 26 ноября 2025 года на цифровой платформе программы «Родные города». Главный критерий получения гранта — польза проекта для общества и конкретного населенного пункта. Победителей определят в марте 2026 года. Они получат до 1 млн. рублей и экспертную поддержку для реализации своих инициатив.

Найти наиболее востребованные для региона проекты и правильно оформить заявку участникам помогут эксперты в области социального проектирования. Они оценят значимость и актуальность инициатив, а также соответствие опыта и компетенций заявителей выбранным направлениям.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах. В Томской области программа реализуется при поддержке «Газпромнефть-Востока». В 2025 году на гранты компании было реализовано 138 проектов. Из них 7 было реализовано в Томской области. Так, при грантовой поддержке появилась «Томская школа микологии», был поставлен интерактивный спектакль «Бременские музыканты», создана медоносная клумба. А благодаря одной инициативе удалось организовать кинологическое направление томского отряда «ЛизаАлерт».

— Первый проект я подавал с определенной неуверенностью. Не в проекте, а самой процедуре: составить план, защитить, отчитаться. Но когда дело дошло до реализации, ко мне в команду добавились очень грамотные, отзывчивые специалисты своего дела, команда программы «Родные города». В этом году я заканчиваю успешную реализацию уже третьего проекта. И на всем протяжении каждого важного события, которыми были наполнены проекты трех лет, я могу обратиться к грантовому менеджеру, обсудить совместные действия с пресс-службой, получить помощь дизайнеров и многих других из команды «Родных городов». Помощь от таких же горящих делом людей, объединенных общей целью — сделать нашу жизнь чуточку лучше! — отметил координатор направления грантовой поддержки АНО «Центр поиска пропавших людей» Томской области Яков Подскарбий.

Всего с 2013 года на гранты «Газпром нефти» реализовано более 1300 проектов. Многие из них стали визитными карточками регионов и вошли в число главных культурных событий. Например, крупнейший в Сибири фестиваль кубинского танца «Чака Чака», астрономический лекторий «Смотри на звезды» в Оренбурге и фестиваль локальной культуры «Местные» в Ханты-Мансийске. Сейчас эти события собирают десятки тысяч участников, в том числе туристов.

— Программа социальных инвестиций «Родные города» стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Жители Томска активно участвуют в реализации множества инициатив, поддерживаемых грантами этой программы. Благодаря ей мы видим благоустроенные дворовые территории, улучшенные условия для развития детей в детских садах, современные научные лаборатории в школах и яркие культурные мероприятия на городских площадях. Я лично стараюсь присутствовать на ключевых событиях, насколько позволяет мой график. Уверен, наше сотрудничество будет продолжено, и вместе мы сможем воплотить ещё больше проектов, которые сделают Томск комфортнее и привлекательнее! — подчеркнул мэр города Томска Дмитрий Махиня.

— Мы предоставляем гранты не столько проектам, сколько людям, которые хотят улучшать жизнь вокруг и знают, как это делать. Мы даем им возможность развиваться, обучаем проектному управлению, объединяем в сообщество социальных инвесторов, которые вкладывают свою энергию и ответственность. Нам важно не только помочь реализовать идею, но и сопровождать ее до устойчивого результата, — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

