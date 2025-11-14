Скрипач «Ленинградской симфонии». Как удалось выяснить обстоятельства жизни томского музыканта Сергея Памфилова

Сергей Памфилов — скрипач из Томска, сыгравший Седьмую симфонию Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Именно этот день поэт Ольга Бергольц назвала «днем Победы среди войны».

Судьба томского музыканта ранее была мало изучена, но в ходе подготовки к премьере в Томске театрально-музыкального диптиха «Ленинградская симфония» обнаружились архивные материалы, проливающие свет на жизнь скрипача.

Что сегодня известно о Сергее Памфилове и как через призму биографии одного человека проступает история города и страны, рассказываем в нашем материале.

Загадочный листок

Весной 2024 года, перед гастролями Томского академического симфонического оркестра в Забайкалье и Иркутске с программой «Седьмая. Шостакович», в архиве Томской филармонии была найдена статья бывшего директора Виктора Цейтлина о музыкальной жизни Томска. Точнее, уцелевший листок машинописной рукописи, без начала и конца.

Глаз упал на абзац, в котором говорилось, что в первые годы советской власти в Томске работал симфонический оркестр под управлением Л. Н. Виссонова. Первой скрипкой того оркестра был С. И. Памфилов. О нем было сказано, что он «станет участником памятного первого исполнения 7-й Симфонии Д. Шостаковича в осажденном блокадном Ленинграде».

Афиша исполнения Седьмой симфонии в Ленинграде. Фото: Wikimedia Commons

Так впервые обозначилось имя музыканта, который причастен к историческому событию. Но в обзоре только беглое упоминание — и больше ничего. Как томич оказался в Ленинграде? Когда? При каких обстоятельствах он попал в оркестр ? И был ли нерасшифрованный «С. И.» томичом по рождению или стал им, приехав в Томск учиться? На эти вопросы предстояло ответить сотрудникам Томской областной государственной филармонии и Томского театра драмы.

Распутывать клубок начали с фамилии Виссонова — уроженца Томской губернии, выпускника юридического факультета Томского Императорского университета (1903). Эта фигура в музыкальной истории страны довольно крупная.

Л. Н. Виссонов (1876–1958 г.г.). Родился в селе Алексеевском Томской губернии.

Окончил духовную семинарию, затем — юридический факультет Томского университета (в 1903 году).

Трудовую деятельность начал в 1903 году в Томском окружном суде. С детства занимался музыкой, учился в музыкальных классах, в 1914–1916 годах оставил службу и пошел учится в Петербургском музыкальном институте. Фото: enc.permculture.ru

Как хормейстер Виссонов получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Его имя упомянуто на страницах книги «Музыкальная культура Томска» Станислава Вавилова, в том числе в связи с тем, что в 1922–1925 годах он был дирижером-хормейстером Томской оперы и Новосибирской оперетты. Значит, тот оркестр, где играл скрипач С. И. Памфилов был оркестром при музыкальном театре?

В книге Вавилова встречается фамилия и самого Памфилова. И опять в контексте исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. Но с небольшими уточнениями: скрипач и альтист С.И. Памфилов в 20-х годах прошлого века играл в симфоническом оркестре, главным дирижером которого был М. И. Маломет. Именно тот Маломет, который в 1946 году организовал симфонический оркестр в Томской филармонии, поясняет Татьяна Веснина, музыкальный редактор Томской филармонии.

История становилась все интереснее, но в ней по-прежнему оставалось много пробелов.

Неожиданная подсказка

Подготовка к осуществлению уникального (возможно, первого в истории современной России) театрально-музыкального диптиха «Ленинградская симфония», премьера которого назначена на 14–15 ноября 2025 года, активизировала поиски.

Летом, когда в Томской филармонии прошла первая встреча с постановочной группой Театра драмы для совместной работы над спектаклем, поддержанном президентским Фондом культурных инициатив, стал очевиден масштаб проекта и значимость каждой из частей.

Семнадцать музыкантов филармонии, занятых в спектакле, не просто исполняют фрагменты Седьмой симфонии, но живым звуком своих инструментов создают музыкальную ткань действия. Они наряду с актерами включены в события весны и лета 1942 года, которые разворачиваются на сцене.

Наталия Чабовская музыкальный руководитель проекта, директор Томской филармонии Конечно, невозможно исполнить грандиозное сочинение Шостаковича двумя десятками музыкантов. Главная идея диптиха заключается в том, чтобы у томского зрителя был выбор: он может сначала увидеть спектакль «Ленинградская симфония» — о том, как в нечеловеческих условиях шли репетиции Седьмой в блокадном Ленинграде, а потом прийти в Большой концертный зал и услышать ее целиком. Либо он сначала 16 ноября побывает на концерте-действе «Седьмая. Шостакович», а 9 декабря придет в театр на премьеру и вновь прикоснется к истории через биографии музыкантов.

Сотрудники Томской филармонии и Театра драмы понимали: к премьере диптиха хорошо было бы прояснить ситуацию с томичом Памфиловым. Подсказка пришла с неожиданной стороны.

Премьера театрально-музыкального диптиха «Ленинградская симфония» состоится 14–15 ноября. Фото: Томский областной театр драмы

В личных документах артиста Томского симфонического оркестра Николая Александриди, который с 1946 года был концертмейстером группы виолончелей, обнаружилась рукопись его статьи о концертах в 1921 году. В ней снова встретилось имя скрипача Памфилова.

Фрагменты из тетради с записями артиста Томского симфонического оркестра Николая Александриди Фото: предоставлено Томской филармонией

Александриди рассказывает, что в 1921-м году по инициативе профсоюза Томской железной дороги была создана концертная бригада для благотворительных концертов в пользу голодающих Поволжья. Восемь томских музыкантов — в их число входил и уже знакомый нам С. Памфилов (первая скрипка) — в специальном вагоне проехали от Томска до Барабинска. По походу следования состава, на крупных станциях они давали концерты.

«Вся наша бригада состояла из окончивших Томское музыкальное училище и еще продолжавших в нем учиться», — пишет Николай Константинович.

Из этого следует, что Памфилов учился в Томске. На один из вопросов сотрудники филармонии смогли найти ответ. Теперь оставалось выяснить, когда и при каких обстоятельствах сибирский музыкант оказался в Ленинграде?

Следы ведут в Ленинград

На вопрос «когда» ответ подсказал сайт Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Там было указано, что альтист и скрипач Сергей Памфилов с 1926 года «живет и работает в Ленинграде».

По информации Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича: «С 1926 и до конца сезона 1936–1937 [С.И. Памфилов] был концертмейстером группы альтов Филармонического оркестра. На концерте 26 апреля 1934 года, посвященном 15-летию Филармонии, прошедшем под управлением Фрица Штидри, Сергей Памфилов играл в группе первых скрипок (2-й пульт). В первых скрипках оркестра Радиокомитета музыкант выступал в Большом зале и 9 августа 1942 года на блокадной премьере Седьмой симфонии Шостаковича. От альта к скрипке Памфилов свободно переходил не только в оркестре. Как скрипач он выступал в двух камерных авторских концертах Сергея Прокофьева (1932 и 1933), а с оркестром исполнил скрипичный концерт № 1 Бруха (1935). Как альтист играл в ансамбле с коллегами по оркестру и Альфредо Казеллой на авторском концерте композитора (1926), участвовал в камерных программах, солировал в Концертной симфонии Моцарта для скрипки (Виктор Заветновский) и альта с оркестром (1935) и в Концерте для альта Генделя (1936)». Дирижировал Фриц Штидри. 11 марта 1931 Сергей Памфилов сыграл в Малом зале сольный вечер музыки для альта».

Афиша концерт скрипача Сергея Ивановича Памфилова, 8 мая 1943 г. Фото: из фондов НЭБ, реестр книжных памятников

Оставалось связаться с Санкт-Петербургской филармонией и попросить подтвердить документально предположение томичей: их Памфилов — это и есть тот самый Памфилов.

Афиша концерта С. И. Памфилов в Ленинграде, 1937 г. Фото: предоставлено Томской филармонией

Томская драма и Томская филармония, каждая со своей стороны, сделали запросы. К радости всех участников диптиха, Санкт-Петербург не просто прислал документы, но и поддержал идею проекта.

Татьяна Веснина музыкальный редактор Томской филармонии Эту находку можно назвать везением, счастливой случайностью, а можно — наградой за упорный поиск.

Что сегодня точно известно о Сергее Ивановиче Памфилове? Он родился 24 июня 1900 года в Тобольске. В 1916 году после шести лет обучения в Тобольской мужской гимназии ушел «на производство». С 14 лет профессией музыканта зарабатывал на жизнь — играл в разных оркестрах. С 1918 по 1920 годы Памфилов служил в Томском симфоническом оркестре под управлением М. И. Маломета концертмейстером первых скрипок. И одновременно учился в Томском музыкальном училище. В 1920 году он — еще учащийся. В 1922 году продолжил обучение уже в Омском музыкальном техникуме. Затем отправился в Ленинград и поступил на высшие курсы в Ленинградскую консерваторию, в класс профессора С. П. Коргуева. Но окончил вуз в классе профессора М. Н. Гамовецкой. Образование, которое получил сибиряк Памфилов не просто хорошее — блестящее. А далее работа в нескольких оркестрах Ленинграда. И сольные выступления.

Личный листок по учету кадров С. И. Памфилова, откуда выясняются подробности его биографии. Фото: предоставлено Томской филармонией

Трудовой список С. И. Памфилова Фото: предоставлено Томской филармонией

По словам сотрудников Томской филармонии, самый ценный для расследования документ, полученный из фондов Музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской филармонии — это, конечно, программа концерта, который состоялся 9 августа 1942 года.

Программа концерта Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Фото: предоставлено Томской филармонией

Это было пятое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. Мировая премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара — прим. авт.). До Ленинграда симфония в присутствии композитора прозвучала в Новосибирске, а 3 июля ее исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского.

Но именно день ленинградской премьеры 9 августа 1942 года поэт Ольга Бергольц назовет «днем Победы среди войны».

Исполнение Седьмой симфонии Д. Шостаковича в осажденном блокадном Ленинграде. Фото: предоставлено Томской филармонией

Спустя 43 года словами поэта свою пьесу назовут драматурги Инна Гаручава и Петр Хотяновский. Ее выбрал для постановки главный режиссер Томской драмы Олег Молитвин.

В спектакле действующие лица не имеют фамилий. Большинство обозначены музыкальными инструментами, которые указаны в партитуре Шостаковича — флейта-пикколо, скрипка, гобой, кларнет, литавры и т.д. Но у каждого музыканта есть реальные прототипы. И одного уже можно назвать — это Сергей Памфилов.

Именно в Сибирь драматурги отправляют героя постановки Скрипку вместе с семьей в эвакуацию. Но Скрипка не желает улетать на Большую землю за день до премьеры. Как не уехал и реальный прототип персонажа, Сергей Памфилов. Он жил в блокадном Ленинграде. Давал концерты. Играл музыку, которая помогала выжить.

Марттила Е. О. На концерт (зима 1941-42 гг.) Фото: из фондов Русского музея, 1961 г.

Чем закончится эта история — можно узнать на премьере «Ленинградской симфонии» 14 и 15 ноября. Она будет сопровождаться документальными кадрами военной кинохроники, визуальными образами, созданными светоинсталляцией и видеомэппингом.

А реальную историю того, как Дмитрий Шостакович работал над Седьмой симфонией, дирижер Карл Элиасберг исполнял ее со своим оркестром, а также что помогло прозвучать Симфонии в блокадном Ленинграде, томичи узнают 16 ноября на концерте-действе «Седьмая. Шостакович».

Карл Элиасберг, собрав самых разных по профессиональному опыту, школе и даже степени истощенности музыкантов, смог создать мирового уровня оркестр. В их числе оказался и выпускник Томского музыкального училища Сергей Памфилов. Фото: из архива Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича

По материалам Томской областной государственной филармонии.

