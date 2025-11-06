Михаил Кузнецов: обаятельный инженер с орденом Ленина

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Семен Перепелов (дизайн проекта)

Спецпроект Люди из А-Томска Как работали, дружили и мечтали жители «почтового ящика» Томск-7

На работу в «почтовый ящик» под Томском обаятельный 30-летний инженер Михаил Кузнецов прибыл не только с производственным опытом, но и с наградами от правительства Китайской Народной Республики.

За несколько лет после вуза он успел познакомиться с «почтовыми ящиками» в разных концах страны: в СССР как раз разворачивался ядерный щит, противостояние в атомной сфере с США набирало обороты. На СХК Кузнецов задержался на 25 лет, пройдя путь от начальника смены цеха до директора химико-металлургического завода. Рассказываем его историю.

Металлург из Вохмы

Село Вохма Костромской области, 1928–1930 г.г. Фото: pastvu.com

Родился Михаил Кузнецов в 1929 году в далеком от Сибири селе Вохме Костромской области в семье учителей. После окончания школы в послевоенном 1946 году Михаил отправился в Ленинград. Там его ждал металлургический факультет политехнического института им. М. И. Калинина и «цветные металлы». Через пять лет перспективный выпускник по распределению (и собственному желанию, как было отмечено в характеристике) отправится на первое место работы.

Михаил Кузнецов и его личное дело с автобиографией при устройстве на СХК, 1957 г. Фото: из архива СХК

Его встретило крупное предприятие советского Казахстана, свинцово-цинковый комбинат в Усть-Каменогорске («почтовый ящик № 10») — будущий Ульбинский металлургический завод. На этом предприятии Михаил получил свой первый производственный опыт, успев поработать диспетчером, старшим мастером плавильного цеха и начальником смены. Здесь же он прошел первую проверку на умение ладить с людьми — заключенными, которые трудились с ним в одном цехе. Проработал Михаил на комбинате меньше двух лет — виной тому стало сильное отравление свинцом. В 1953 году молодой специалист уволился и вернулся в Ленинград.

Усть-Каменогорск, 1950–1960 г.г. Фото: pastvu.com

Следующей точкой на его карьерной карте стал ленинградский завод Министерства радиотехнической промышленности СССР. Там в течение трех лет Кузнецов отработал инженером-металловедом, а затем начальником лаборатории. В 1956-м зарекомендовавшего себя Михаила отправили в долгосрочную командировку. «Братскому народу Китайской Народной Республики» требовалось помочь в строительстве радиотехнического производства. Оттуда старший инженер шеф-монтажной бригады Кузнецов вернулся через год с первыми в своей жизни серьезными наградами: орденом и медалью КНР.

Из автобиографии Кузнецова о работе в КНР с личной подписью Фото: из архива СХК

В 1957 году — новое назначение. На этот раз в , где уже близилось к завершению строительство , производившего оружейный плутоний. Начальник смены и инженер-технолог Михаил Кузнецов пробыл в Восточной Сибири до февраля 1959 года. Эта глава его жизни завершилась с выходом приказа Главка. Инженера командировали в Западную Сибирь, где в требовался начальник смены цеха №11 строящегося объекта №25 — будущего . В тот момент вряд ли Кузнецов предполагал, что осядет под Томском на 25 лет.

Новое производство

Объект №25 — будущий Химико-металлургический завод СХК Фото: из архива СХК, Росатом

Объект №25, на который направили Михаила Кузнецова, создавался как уникальное предприятие не только в пределах СССР, но и мировой атомной промышленности в целом. Здесь планировалось наладить изготовление изделий из урана-235 разной степени обогащения и плутония-239 для ядерных зарядов. Производство требовало большого количества работников с серьезной подготовкой — химиков, металлургов, литейщиков. А потому всех прибывающих на завод специалистов отправляли на стажировки, организованные на базе других заводов страны.

Такую группу стажеров, командированную в 1959 году на комбинат 817 Челябинска-40 — знаменитого «Маяка» — и поручили возглавить Кузнецову. В ближайшем будущем именно они составят костяк производственников 25-го объекта.

В длительной командировке на «Маяке» случилась показательная история. С начала стажировки прошел уже год, но работники никак не могли уехать в долгожданные отпуска: им не удавалось оформить пропуска на выезд из Челябинска-40. Тогда Кузнецов, молодой руководитель группы стажеров с СХК, сам отправился к министру среднего машиностроения Славскому, который как раз в это время приехал на предприятие, и этот вопрос решил.

Из характеристики Михаила Кузнецова «С первых дней работы на предприятии в качестве начальника смены т. Кузнецов М.И. зарекомендовал себя технически грамотный инженером, трудолюбивым, творческим и инициативным работником».

Фото: из архива СХК, из книги «Ради мира на Земле»

В. И. Калинко о первой встрече с М. И. Кузнецовым инженер техбюро цеха № 3 химико-металлургического завода СХК «Вид у него был суровый, на первый взгляд — и не подступись. Зато, если пообщаешься пару раз, впечатление резко меняется. Мы не знали в те времена более общительного и компанейского парня. Часто встречались в компаниях, веселились после работы. <…> А поговорить с ним можно было о чем угодно. Так что, когда мы с ним во главе поехали на стажировку в Челябинск, на „Маяк“ — там уже был запущен металлургический завод, — нас благодаря ему узнал весь город. Очень легко с людьми сходился, было в нем что-то такое — и обаяние, и притягательная сила».

К возвращению стажеров на 25-м объекте как раз завершалось строительство здания цеха № 11. Новоприбывшие сразу включились в активную работу. Сроки подгоняли, сделать нужно было еще очень много, а оборудование для будущего завода поступало с большим опозданием.

Работа по строительству атомных объектов требовала хорошего темпа: в то время между СССР и США шла технологическая гонка. Обе мировых державы считали, что сила атома — решающий аргумент в борьбе за лидерство. И советские атомщики, в том числе, и в Сибири, как тогда говорили, «ковали ядерный щит страны».

В 1949 году в командном пункте на Семипалатинском полигоне был произведен первый в СССР наземный ядерный взрыв и создана первая советская атомная бомба РДС-1. С 1956 по 1961 велась разработка самого мощного взрывного устройства за всю историю человечества «Царь-бомба», которая смогла усадить лидеров противоборствующих стран за стол переговоров. В 1986 году СССР достиг пика своего ядерного арсенала, располагая примерно 45 тысячами боеголовок, что было почти в два раза больше, чем у США (около 23,4 тысячи).

Павильон «Атом» на Выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ, стал своеобразной квинтэссенцией этих процессов, демонстрируя российским гражданам ядерные успехи. Фото: павильон «АТОМ» на ВДНХ

Кузнецову, ставшему начальником цеха №11, пришлось снова показать силу характера. В феврале–марте 1961 года Михаил вместе с другими специалистами отправился на завод «Уралхиммаш» за оборудованием для своего объекта. Там парни из Томска-7, возглавляемые своим харизматичным лидером, добились отгрузки необходимой техники в срок. Летом, 19 июля 1961 года, Михаил Кузнецов провел первую плавку заготовки из урана-235 в цехе №11. А в марте 1963 года на ХМЗ получили первое изделие из плутония.

В марте 1962 года копилку наград Михаила Кузнецова пополнил «Знак Почета», а в 1966-м — медаль «За трудовое отличие». Википедия Фото: из архива СХК, P.Fisxo CC BY-SA 3.0

Сильный человек

Через десять лет после запуска 11-го цеха Кузнецова назначили главным инженером всего ХМЗ. Ни одно направление работы завода тогда не обходилось без его участия, вспоминают коллеги.

Работа в цехах на ХМЗ Фото: из книги «Ради мира на Земле»

Список наград снова пополнился — в апреле 1971 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». За всю историю комбината лишь шестеро его работников были удостоены этого звания. Но для скромного Кузнецова награда была не его личной заслугой, а результатом работы всего завода.

М. И. Кузнецов в музее ХМЗ Фото: из архива СХК

Тем, кому довелось поработать бок о бок с опытным инженером отмечали: Михаил Иванович был примером того типа образцового руководителя, который не только способен вдохнуть энергию в других, но и сам «горит» делом. Задерживался до ночи, если на производстве что-то идет не так. Добивался для своих подчиненных лучших условий, шла ли речь о работе в цеху или выезде «на картошку».

Кузнецов по-настоящему «болел» за коллектив предприятия, будучи и начальником цеха, и уже директором завода, защищал своих подопечных от вышестоящего руководства, принимая все удары на себя. Начальства он не боялся, был уверен в себе и обладал мощным обаянием.

Виктор Лойша, «Мы потерпели победу»: «На Двадцать пятом его не только ценили, но и любили. В нем жило редко сочетание: властных должностных функций — и неформального лидерства. Умел заражать своим отношением к делу: неуемным инженерным поиском и безоговорочной ответственностью. При этом был необычайно обаятелен. Прекрасно, между прочим, пел. Романс «Пара гнедых», например, я слышал в исполнении многих профессиональных артистов, но ни один из них не в состоянии сравниться с Михаилом. Назови твою любимую песню, и я скажу, кто ты… Для Кузнецова это была «Там, вдали за рекой…». Помните: «Сотня юных бойцов из буденовских войск…. Ты, конек, вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих?» Он пел ее так, что было видно: человек живет в том прекрасном и яростном мире»

Фото: из книги «Мы потерпели победу»

В 1980 году Михаил Кузнецов стал директором Химико-металлургического завода. В тот же год ему присудили Госпремию СССР — за создание технологии, способствующей защите изделий (компонентов ядерных боеголовок) от коррозии.

Книга славы

Фото: из книги «Ради мира на Земле», архив СХК

В 1984 году 55-летний Кузнецов вышел на пенсию и перебрался в город своего студенчества — Ленинград. Отдыхать не стал — устроился ведущим инженером во Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической технологии (ВНИПИЭТ). Только в 1991-м он решил окончательно отойти от дел. Последние восемь лет провел в еще одном атомном городе при Ленинградской АЭС — Сосновом Бору. В ноябре 1999 года, через полгода после 70-летнего юбилея, Михаила Ивановича не стало.

На проходной Химико-металлургического завода СХК через год после того, как он ушел из жизни, установили мемориальную доску Кузнецову. А в 2010-м имя Михаила Кузнецова было занесено в Книгу Славы города Сосновый Бор Ленинградской области — за большой личный вклад в создание и становление атомной энергетики страны. Фото: из книги «Мы потерпели победу», архив СХК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».