В среду жителей части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

10 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 12 ноября, в Томске жители ряда домов Октябрьского района останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение, связанное с плановыми работами на сетях водоснабжения, продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Ачинская ул, 2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10Б, 12, 14;

Белозерская ул, 15, 15/1, 15/2, 15а, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30;

Больничная ул, 3, 5, 7, 7Б стр. 1, 9;

Войлочная Заимка ул, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 23, 25;

Ключевской проезд, 3а, 4, 5, 6, 7;

Красного Пожарника пер, 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Кривая ул, 27, 29, 33;

Кустарный пер, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 10;

Мариинский пер, 3, 5, 7, 9;

Ново-Ачинская ул, 2а, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7;

Песочный пер, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 50/1, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 58, 60;

Средне-Кирпичная ул, 17, 19, 21, 23, 34, 34Б, 36, 36/1, 42;

Школьный пер, 3, 4, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25 стр.1, 26а, 27, 27 стр.1, 29, 31, 33;

Школьный туп, 2 стр. 3, 25 стр. 3, 27а, 27в;

Яковлева ул, 9, 14/1, 14/2, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 стр. 1, 34, 36, 37, 38, 39, 39/2, 41, 41/1, 41/2, 41/2, 41а, 41а, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47 строение 1, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 58а, 59, 61, 64, 65, 65/1, 66, 68, 70, 74, 74/1, 74/2, 75, 76, 76 стр. 3, 77, 79, 81, 85, 85а, 87, 87а, 91, 93.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

