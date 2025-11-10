18+
18+
РЕКЛАМА

В среду жителей части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска В среду жителей части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

В среду, 12 ноября, в Томске жители ряда домов Октябрьского района останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение, связанное с плановыми работами на сетях водоснабжения, продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стену томского планетария украсил ассамбляж с космонавтом Рукавишниковым и луноходом

3 ноября 2025
Город

Усадьба у Ушайки: «дом за рубль» в пер. Аптекарский, 11/1 впервые выставлен на торги

23 октября 2025
Томские новости

Эксперт Пушкинского музея расскажет томичам о Ренессансе и барокко

29 октября 2025
Томские новости

Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в томском микрорайоне Радонежский

13 октября 2025
Интервью

Карина Шаинян: «Саспыга» не могла случиться нигде, кроме как в горах Алтая

22 октября 2025
Томские новости

По инициативе волонтеров «Газпромнефть-Востока» в Томске появилось новое экологическое пространство

24 октября 2025
Город

Светский раут, тату-салон в планетарии и перформанс:
«Ночь искусств»-2025 в Томске

30 октября 2025
Томские новости

Капельное охлаждение неэффективно для снижения температуры в серверных— томские ученые

27 октября 2025
Томские новости

В Томске временно изменится схема движения автобуса №14

21 октября 2025