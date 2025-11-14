В Сибири число пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» выросло на 20%

14 ноября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnje5fvw9.

В Сибири растет популярность тарифа «Игровой» от «Ростелекома». За год его подключили еще девять тысяч абонентов домашнего интернета. Так, общее количество пользователей тарифа увеличилось на 20% и достигло почти 60 тысяч.

«Игровой» разработан специально для геймеров, которым важна надежность соединения. Благодаря приоритизации трафика и высокой скорости, пользователи могут быстрее скачивать патчи и обновления, что сокращает время ожидания и дает преимущества в игре. Также в пакет входят доступ к облачным играм и уникальные игровые бонусы от партнеров — Леста Игры, VK Play и Фогейм.

— Индустрия видеоигр стремительно развивается, и вместе с этим растут требования пользователей к цифровым услугам для гейминга. «Ростелеком» активно совершенствует свои сервисы, чтобы обеспечить минимальный пинг и максимальную скорость, создавая комфортные условия для онлайн-игр. Для абонентов тарифа «Игровой» мы предусмотрели выделенную линию технической поддержки, которая гарантирует оперативное решение любых вопросов, — отметил Директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» «Ростелекома» Александр Бойкиня.

— Рост интереса к «Игровому» и другим тарифам, предполагающим высокие скорости, во многом связан с активным развитием нашей цифровой инфраструктуры в регионах Сибири. Ежегодно «Ростелеком» строит линии связи и базовые станции в самых отдаленных населенных пунктах, благодаря чему у большего количества людей появляется возможность пользоваться интернетом на высоких скоростях, — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В этом году «Ростелеком» также запустил новую игровую витрину, объединившую более 3 000 игр для пользователей приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр, пополнить баланс кошелька Steam, а также стать обладателем различной игровой валюты.

