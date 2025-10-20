ИП подал в суд на Штенгеловых и Генпрокуратуру РФ, хочет снять арест со своего ТЦ в Новосибирске

Индивидуальный предприниматель Александра Дмитриевна Терешкова обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Генпрокуратуре РФ, Штенгелову Д.Н. и Штенгелову Н.В., сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 9 октября, предварительное заседание суда запланировано на 5 ноября.

Согласно определению суда, предпринимательница обратилась в суд по делу об освобождении имущества от ареста. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Управление по исполнению особых исполнительных производств ФССП, а также управление Росреестра по Новосибирской области.

По информации из ЕГРЮЛ, в РФ зарегистрирована лишь одна предпринимательница с таким ФИО. ИП было зарегистрировано в Новосибирске. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также по информации ЕГРЮЛ Терешкова является гендиректором АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» (Уфа, входит в ГК «Сибирская хлебная корпорация», производитель и поставщик хлебной продукции, активы в Новосибирской области, Башкирии и Подмосковье).

Как пояснил «Интерфаксу» основной владелец ГК «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков исковое заявление подала его дочь Александра.

«Иск связан с ошибочным арестом здания ТЦ „Окружной“ на улице Гоголя в Новосибирске, так как „Ярче“ (бренд супермаркетов КДВ) арендует всего 5% помещения, а не владеет частью здания. Александра, в свою очередь, хочет снять арест с ТЦ „Окружной“ из-за этой ошибки», — сказал Терешков.

Он уточнил, что арест помещений может быть связан со стремлением прокуратуры не допустить переоформления со стороны «Ярче» договора аренды на другое лицо.

«Насколько я знаю, „Ярче“ будет продолжать работать в штатном режиме в ТЦ. Изменений не планируется», — добавил он.

Как сообщалось, 1 октября Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежащий Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Генпрокуратура оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

7 октября адвокаты Штенгеловых обжаловали решение суда.

