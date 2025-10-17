В Томской области закрыт пожароопасный сезон

17 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 17 октября, в Томской области официально закрыт пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в этом сезоне на территории региона потушено 239 лесных пожаров. Последние возгорания были зафиксированы 21 сентября на территории Колпашевского и Верхнекетского лесничеств.

Специалисты отмечают, что пожароопасный сезон 2025 года был более сложным, чем в 2024. Количество и общая площадь возгораний выросли в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, но уменьшилась средняя площадь одного пожара. Так, в этом году было зафиксировано 239 лесных пожаров на землях лесного фонда общей площадью порядка 5 017 га. Средняя площадь одного возгораний составила 20,9 га.

Наибольшее количество лесных пожаров в 2025 году произошло в Верхнекетском лесничестве — 73, в Молчановском лесничестве не зафиксировано ни одного лесного пожара.

Большинство возгораний были ликвидированы в первые сутки: 84,52%. Основными причинами пожаров стали грозы и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в этом году пожароопасный сезон в Томской области был объявлен 11 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».