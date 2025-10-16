На дорогах Томской области начали фиксировать непристегнутые ремни

16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Расположенные на дорогах Томской области камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Каждый случай с признаками нарушения рассматривается сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Уточняется, что в случае появления сомнений изображение отбраковывается.

В пресс-службе также сообщают, что в ближайшее время камеры будут фиксировать и использование мобильных телефонов во время движения, а также езду с выключенными фарами.

Всего на автомобильных дорогах Томской области действуют 122 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые контролируют проезд перекрёстков, соблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а также непредоставление преимущества пешеходам.

