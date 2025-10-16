18+
18+
РЕКЛАМА

На дорогах Томской области начали фиксировать непристегнутые ремни

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска ПДД штрафы На дорогах Томской области начали фиксировать непристегнутые ремни

Расположенные на дорогах Томской области камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Каждый случай с признаками нарушения рассматривается сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Уточняется, что в случае появления сомнений изображение отбраковывается.

В пресс-службе также сообщают, что в ближайшее время камеры будут фиксировать и использование мобильных телефонов во время движения, а также езду с выключенными фарами.

Всего на автомобильных дорогах Томской области действуют 122 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые контролируют проезд перекрёстков, соблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а также непредоставление преимущества пешеходам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам расскажут, в какие настолки играли предки в XIX веке

24 сентября 2025
Томские новости

В завтрашнего дня пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

30 сентября 2025
Томские новости

У томской школы «Перспектива» установили светофор

14 октября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Люди, которые создали томскую физико-техническую школу

30 сентября 2025
Томские новости

Четыре пескотряса подготовили в Томске для противогололедной обработки дорог

29 сентября 2025
Томские новости

Пропуск в мир роботов. Две тысячи школьников и студентов посетили фестиваль профессий в Томске

30 сентября 2025
Томские новости

Томские сыровары привезли две медали со всемирного конкурса

22 сентября 2025
Томские новости

Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

3 октября 2025
Томские новости

На стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске завершили кровлю

24 сентября 2025