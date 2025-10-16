Музыкальная школа №2 временно разместилась в «доме за рубль» на Фрунзе

16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Детская музыкальная школа №2 на время капитального ремонта в томском историческом здании на пр. Ленина, 42 будет размещаться в арендованном «Доме за рубль» на пр. Фрунзе, 32а.

То, как проходят учебные занятия в новых помещениях, посмотрел сегодня, 16 октября, заместитель мэра города Томска по социальной политике Константин Чубенко вместе с директором школы Сергеем Прохоровым.

«Главная задача была — сохранить территориальную близость [на время ремонта] для ребятишек, занимающихся в музыкальной школе, — сообщил Константин Чубенко. — Поскольку они ездят со всех частей города, сильно менять локацию и уже сложившуюся транспортную схему мы не хотели. Поэтому нашли это здание [на пр. Фрунзе, 32а] и общими усилиями смогли разместиться здесь».

«Дом за рубль» на Фрунзе, 32а Фото: Савелий Петрушев

Сегодня в «доме за рубль» на пр. Фрунзе, 32а учебные классы музыкальной школы №2 размещаются на первом и втором этажах. Там есть помещения для занятий на гитаре, народных инструментах, скрипке, фортепиано, а также хоровой и теоретические классы. Преподаватели школы и ученики постепенно обживают новое пространство, используя встроенные в здание современные технологии «умного дома», но с надеждой ждут скорейшего возвращения в «родные» стены:

«Мы здесь [на пр. Фрунзе, 32а] хорошо расположились. Даже сами не ожидали, что найдем новее здание для того, чтобы временно работать, — говорит заведующая фортепианного отделения Людмила Ларченко. — Тут другая акустика, здесь мы не можем проводить концерты. Поэтому мы, конечно, хотим вернуться в свои родные стены. То здание роскошное именно для музыкальной школы».

Заведующая фортепианного отделения Людмила Ларченко Фото: Савелий Петрушев

«Нам комфортно тем, что тепло, светло, что мы здесь одни, что мы нигде-то там у кого-то арендуем. Здесь мы сами себе хозяева. Единственное, что сложно — это мало классов по сравнению с тем, что было. Но все отнеслись с пониманием и смогли приспособиться», — отметила заведующая отделением теории музыки Елена Быстрова.

Заведующая отделением теории музыки Елена Быстрова. Фото: Савелий Петрушев

Директор школы Сергей Прохоров подчеркнул, что переезд в новое здание на численности учеников и преподавателей не отразился. По его словам, их количество сохранилось практически в 100% объеме, даже на платном обучении.

Директор детской музыкальной школы №2 Сергей Прохоров Фото: Савелий Петрушев

Константин Чубенко добавил, что для детской художественной школы №1, располагавшейся в ремонтируемом здании на Ленина, также было найдено помещение для переезда. Сейчас учебное заведение находится на ул. Железнодорожная, 32.

Напомним, что в здании на пр. Ленина, 42 проходит капитальный ремонт. Там планируют реставрацию фасадов, усиление перекрытий, замену окон, дверей и инженерных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории. Срок завершение работ — август 2026 года, после школы передут обратно.

Фото: Савелий Петрушев

