В Томске открылось «теплое» кафе со «школьной» пиццей и славянскими орнаментами

17 октября 2025 / Томский Обзор

В начале октября в Томске открылось кафе-кулинария «ЗОРИ» от создателей сети «Южани с огоньком». Здесь предлагают русскую и домашнюю кухню в тематическом интерьере.

Как отмечают представители кафе, разработкой концепции и айдентики занималось московское коммуникационное агентство Kult. В интерьере можно увидеть славянские орнаменты и плакаты с русскими пословицами. Культурные мотивы продолжаются в плейлисте от диджея и саунд-дизайнера Андрея Корца, известного по музыкальным фестивалям Kazantip и «Крыша Мира».

Меню разрабатывал шеф-повар Дзинтарс Канепс («Южани с огоньком»). Гостям предлагают привычные блюда с элементами ностальгии: от салата «Мимоза» с тунцом и печеночных оладий до тефтелей в подливе и горохового супа с копченостями. В меню представлены десерты и выпечка, которую готовят в кафе: пирожки, сочники, булка «Много мака» с шоколадом и школьная пицца с сосисками.

В заведении также подготовили витрину с фасованными блюдами и напитками, которые можно оплатить на кассе самообслуживания. Есть и зож-раздел с куриными биточками на пару, оладьями из цукини и рикотты и другими.

В кафе подают и завтраки. Попробовать разные виды каши, блинчики с бананом и солёной карамелью, а также сырники можно каждый день с 8.00 до 11.30.

Новое заведение разместилось на месте второй точки «Южани с огоньком» в здании бывшего Дома культуры Томского электромеханического завода на пр. Ленина, 41. Кафе располагается в трех залах, которые могут вместить до 50 гостей. В планах у создателей заведения запуск доставки и программы лояльности, а в дальнейшем — развитие сети и открытие точек по всей России.

Фото: кафе «Зори»

