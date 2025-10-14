Телеком-усиление: «Ростелеком» ускорил интернет для жителей Тегульдета

14 октября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcDRSAT.

«Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру на участке сети Зырянское –Тегульдет протяженностью 140 км. Провайдер увеличил пропускную способность магистрального канала связи в пять раз — до 20 Гбит/с.

«Ростелеком» установил оборудование спектрального уплотнения каналов (DWDM) в районном узле связи. Комплектующие, которые использовались при выполнении работ, российского производства и соответствуют мировым стандартам качества.

В Тегульдете проживает более четырех тысяч человек. Теперь они могут пользоваться привычными онлайн-сервисами на комфортной скорости: мгновенно загружать видео или голосовые сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, слушать любимую музыку онлайн или стримить в играх.

Кроме Тегульдета, улучшение качественных характеристик сети коснулось населенных пунктов Четь-Конторка и Белый Яр. В этих селах установлены базовые станции мобильной связи по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), подключенные по волоконно-оптическим линиям.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг: модернизируем сетевое и станционное оборудование, строим оптические линии связи. Компания продолжает инвестировать в современные технологии, чтобы обеспечить доступ к скоростному интернету даже в самых отдаленных уголках области. В этом году „Ростелеком“ расширил магистральный канал связи на участке Томск-Зоркальцево. В настоящее время оператор ведет работы по модернизации сети на отрезке трассы Чажемто-Каргасок», — отметил директор Томского филиала Денис Кобзарь.

«Модернизация технической инфраструктуры позволяет нам выводить на рынок новые продукты и услуги, отвечающие возрастающим потребностям клиентов. В начале октября компания запустила новый тарифный план для пользователей сотовой связи, который включает 100 Гб мобильного интернета, 1 000 минут и 1 000 СМС на все мобильные номера страны», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала Оксана Болдова.

