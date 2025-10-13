18+
Четыре деревянных здания впервые выставят на торги в рамках томской программы «Дом за рубль»

Четыре недавно расселенных «Дома за рубль» впервые выставят на торги в Томске. Речь идет о зданиях по ул. Бакунина, 24, пр. Кирова, 25, ул. Войкова, 13а и пер. Аптекарский, 11/1.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в документах состояние стен оценивается как удовлетворительное, поэтому все четыре объекта рекомендовано ремонтировать, не прибегая к методу переборки сруба.

В сообщении отмечается, дома — на ул. Бакунина, 24 и ул. Войкова, 13а — относятся к ценной среде, формирующей архитектурное окружение старинных томских церквей (Воскресенская церковь и Церковь Знамения Божией матери). Кроме того, дом на ул. Бакунина, 24 по праву считается самым красивым зданием старейшей улицы города. Помимо сохранившего кружевного убранства этот дом исторически имел резной парапет над лестничным прирубом, который подлежит воссозданию на основе фотографии из архива П.Н. Коханенко.

Кроме того, все здания расположены на инвестиционно-привлекательных участках. Аукцион на право их аренды запланирован на 6 ноября. Начальная цена — от 88,5 до 137 тыс. рублей в год.

Напомним, всего с начала года по программе «Дом за рубль» инвесторам для восстановления передано 7 объектов. На сегодняшний день в программе 64 объекта, из которых 15 домов уже восстановлены арендаторами.

