Завтра в Томске ограничат движение на участке ул. Гоголя

Завтра утром, 14 октября, в Томске ограничат движение транспорта по одной полосе ул. Гоголя на участке от пр. Фрунзе в в сторону ул. Никтина.

Как уточняют в компании «ТомскРТС», перекрытие связано с устранением дефекта на участке тепловой сети. Он обнаружен на перекрестке улиц Никитина и Гоголя.

Предполагается, что ограничение будет действовать с утра вторника, 14 октября, до конца среды, 15 октября.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении движения и заранее выбирать объездные пути.

