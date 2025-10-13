18+
18+
РЕКЛАМА

Кемеровский экскурсовод рассказала, почему растет спрос на организованные прогулки по городу

Город, Томские новости, интересные новости Томска прогулки куда сходить сибирский туризм Кемеровский экскурсовод рассказала, почему растет спрос на организованные прогулки по городу

В Кемерове отмечают рост спроса на услуги экскурсоводов. Туристы все чаще и больше готовы платить за организованные платные прогулки. С чем связан рост спроса на подобные услуги и из чего складывается их цена kuzbass.aif.ru рассказала экскурсовод Арина Ткаченко.

По ее словам, рост интереса к краеведению связан с политической обстановкой: люди ищут интересные места в пределах страны, региона. Активно развивается внутренний туризм. Государство поддерживает эту сферу федеральными проектами, программами, грантами. Один из таких государственных проектов — Центр экскурсий и краеведения при кемеровской библиотеке, которым руководит Арина. Он появился в 2021 году.

— Это год, когда в Кемерове шло активное строительство спортобъектов, город готовился принять чемпионат мира по волейболу. Ожидалось большое количество гостей, делегаций, и наш центр был создан в том числе для подготовки волонтёров-экскурсоводов, которые будут знакомить гостей с городом. Но обстоятельства сложились по-другому: чемпионат не состоялся. Однако центр остался, — отметила Арина.

По ее словам, тогда областью стал руководить Сергей Цивилев, он продвигал идею развития новых векторов экономики, в том числе туризма. Первый очевидный пример — попытка сделать Шерегеш круглогодичным курортом. Также было важно развивать туризм и внутри городов, в северной и южной агломерациях. Идея была проста — чтобы мы хотя бы внутри Кузбасса ездили друг другу в гости.

Сама Арина — дипломированный лингвист-переводчик, прошла двухмесячные курсы в КемГУ на гида-экскурсовода Кузбасса.

— Во время учёбы и после вуза занималась молодёжной политикой, организацией городских мероприятий и праздников. Потом меня пригласили возглавить вновь открывшийся центр экскурсий. Позже появилась информация, что изменится законодательство и экскурсии смогут водить только аттестованные гиды, — рассказала Арина Ткаченко. — На данный момент в нашем центре работают четыре аттестованных гида-экскурсовода. Пригодилось и моё первое образование: в Кемерове всего два или три гида-переводчика.

На цены в муниципальных учреждениях, в первую очередь, влияет ценовая политика коллег из музеев.

— Мы как городская организация не могли устанавливать цены выше, чем областные учреждения. Сейчас минимум за пешеходную экскурсию — 300 рублей Уникальные, как по кладбищу или на английском языке, стоят 500. А самые дорогие, за 750 рублей, включают дополнительные услуги. Например, в «Космической» есть интерактивная игра, а в экскурсии «Герои наших сердец» делаем памятные значки с участниками. Есть ещё нюанс: 300 рублей — это для группы не меньше пяти человек. Если придут один-два экскурсанта, им придётся заплатить как за пятерых — 1500 рублей, — отметила Арина Ткаченко.

По её словам, цена зависит от квалификации экскурсовода, как в любой профессии: чем человек профессиональнее, чем больше у него регалий, опыта, тем выше ценник. Еще один важный фактор — место.

— Кемерово или Шестаково — некурортные места, поэтому экскурсионные услуги у нас дешёвые, но при этом гиды не замученные и полны энтузиазма. Томск же — более туристический город, и там уже есть разброс цен. А в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, можно найти совсем копеечные экскурсии, потому что они там поставлены на поток. Однако экскурсовод может отчеканить заученный текст без энтузиазма и эмоций, — отметила Арина Ткаченко.

По ее словам, во время экскурсий к группе периодически присоединяются прохожие. В таких случаях Арина рекомендует быть аккуратным.

— С одной стороны, это потенциальные клиенты. С другой — со мной идут люди, которые заплатили деньги, а тут зеваки. Я останавливаюсь, спрашиваю, чем могу помочь, предлагаю присоединиться и озвучиваю оплату. Как правило, люди сами понимают: либо остаются и платят, либо отходят. Иногда даю визитку и предлагаю записаться на следующую экскурсию, — подчеркнула Арина Ткаченко.

Она отмечает, что аудитория гидов делится на две категории: приезжих туристов и местных. Первые чаще берут обзорные экскурсии, тогда как кемеровчанам интересна «внутрянку» — интриги, расследования, легенды.

— Часто слышу: «Да чем вы меня удивите? Я всю жизнь в Кемерове живу». Я отвечаю так: «Давайте проведём экскурсию, и если вы не узнаете ничего нового, я верну вам деньги». Такого ещё ни разу не происходило, — отметила Арина Ткаченко.

Экскурсовод отмечает, что «золотым» периодом для гидов считается осень, когда активно проводятся пешеходные экскурсии. Зимой меняются состав аудитории — на организованные группы учащихся, и характер экскурсий — на автобусные.

— Если речь не об организованных группах, а об экскурсантах, которые приходят самостоятельно, то, как правило, это женщины после 30 лет. Им хочется культурного досуга, но уже мало ходить в кино и рестораны, и они готовы платить за экскурсии, — отмечает Арина Ткаченко. — Чаще приходят с подругами, могут взять с собой ребёнка-подростка или мужа. Бывают исключения: например, нашими постоянными клиентами стали две подружки 18 лет — планируют все наши пешеходные экскурсии посетить.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бюджет Томской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 10,3% от расходов

7 октября 2025
Томские новости

Новые игровые возможности: «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве

25 сентября 2025
Томские новости

Беременная женщина почти сутки провела в лесу, её нашли благодаря звонку из Свердловской области

16 сентября 2025
Томские новости

Два ценных градоформирующих объекта выставлены на торги по программе «Дом за рубль» в Томске

23 сентября 2025
Томские новости

В Томске появится вторая раменная «Кинцуги»

23 сентября 2025
Томские новости

С понедельника в Томске начнут отключать фонтаны

25 сентября 2025
Томские новости

В Томске выпустили настолку по легендам томских татар

22 сентября 2025
Томские новости

Бронзовая белка появилась в Университетской роще Томска

6 октября 2025