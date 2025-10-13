Кемеровский экскурсовод рассказала, почему растет спрос на организованные прогулки по городу

В Кемерове отмечают рост спроса на услуги экскурсоводов. Туристы все чаще и больше готовы платить за организованные платные прогулки. С чем связан рост спроса на подобные услуги и из чего складывается их цена kuzbass.aif.ru рассказала экскурсовод Арина Ткаченко.

По ее словам, рост интереса к краеведению связан с политической обстановкой: люди ищут интересные места в пределах страны, региона. Активно развивается внутренний туризм. Государство поддерживает эту сферу федеральными проектами, программами, грантами. Один из таких государственных проектов — Центр экскурсий и краеведения при кемеровской библиотеке, которым руководит Арина. Он появился в 2021 году.

— Это год, когда в Кемерове шло активное строительство спортобъектов, город готовился принять чемпионат мира по волейболу. Ожидалось большое количество гостей, делегаций, и наш центр был создан в том числе для подготовки волонтёров-экскурсоводов, которые будут знакомить гостей с городом. Но обстоятельства сложились по-другому: чемпионат не состоялся. Однако центр остался, — отметила Арина.

По ее словам, тогда областью стал руководить Сергей Цивилев, он продвигал идею развития новых векторов экономики, в том числе туризма. Первый очевидный пример — попытка сделать Шерегеш круглогодичным курортом. Также было важно развивать туризм и внутри городов, в северной и южной агломерациях. Идея была проста — чтобы мы хотя бы внутри Кузбасса ездили друг другу в гости.

Сама Арина — дипломированный лингвист-переводчик, прошла двухмесячные курсы в КемГУ на гида-экскурсовода Кузбасса.

— Во время учёбы и после вуза занималась молодёжной политикой, организацией городских мероприятий и праздников. Потом меня пригласили возглавить вновь открывшийся центр экскурсий. Позже появилась информация, что изменится законодательство и экскурсии смогут водить только аттестованные гиды, — рассказала Арина Ткаченко. — На данный момент в нашем центре работают четыре аттестованных гида-экскурсовода. Пригодилось и моё первое образование: в Кемерове всего два или три гида-переводчика.

На цены в муниципальных учреждениях, в первую очередь, влияет ценовая политика коллег из музеев.

— Мы как городская организация не могли устанавливать цены выше, чем областные учреждения. Сейчас минимум за пешеходную экскурсию — 300 рублей Уникальные, как по кладбищу или на английском языке, стоят 500. А самые дорогие, за 750 рублей, включают дополнительные услуги. Например, в «Космической» есть интерактивная игра, а в экскурсии «Герои наших сердец» делаем памятные значки с участниками. Есть ещё нюанс: 300 рублей — это для группы не меньше пяти человек. Если придут один-два экскурсанта, им придётся заплатить как за пятерых — 1500 рублей, — отметила Арина Ткаченко.

По её словам, цена зависит от квалификации экскурсовода, как в любой профессии: чем человек профессиональнее, чем больше у него регалий, опыта, тем выше ценник. Еще один важный фактор — место.

— Кемерово или Шестаково — некурортные места, поэтому экскурсионные услуги у нас дешёвые, но при этом гиды не замученные и полны энтузиазма. Томск же — более туристический город, и там уже есть разброс цен. А в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, можно найти совсем копеечные экскурсии, потому что они там поставлены на поток. Однако экскурсовод может отчеканить заученный текст без энтузиазма и эмоций, — отметила Арина Ткаченко.

По ее словам, во время экскурсий к группе периодически присоединяются прохожие. В таких случаях Арина рекомендует быть аккуратным.

— С одной стороны, это потенциальные клиенты. С другой — со мной идут люди, которые заплатили деньги, а тут зеваки. Я останавливаюсь, спрашиваю, чем могу помочь, предлагаю присоединиться и озвучиваю оплату. Как правило, люди сами понимают: либо остаются и платят, либо отходят. Иногда даю визитку и предлагаю записаться на следующую экскурсию, — подчеркнула Арина Ткаченко.

Она отмечает, что аудитория гидов делится на две категории: приезжих туристов и местных. Первые чаще берут обзорные экскурсии, тогда как кемеровчанам интересна «внутрянку» — интриги, расследования, легенды.

— Часто слышу: «Да чем вы меня удивите? Я всю жизнь в Кемерове живу». Я отвечаю так: «Давайте проведём экскурсию, и если вы не узнаете ничего нового, я верну вам деньги». Такого ещё ни разу не происходило, — отметила Арина Ткаченко.

Экскурсовод отмечает, что «золотым» периодом для гидов считается осень, когда активно проводятся пешеходные экскурсии. Зимой меняются состав аудитории — на организованные группы учащихся, и характер экскурсий — на автобусные.

— Если речь не об организованных группах, а об экскурсантах, которые приходят самостоятельно, то, как правило, это женщины после 30 лет. Им хочется культурного досуга, но уже мало ходить в кино и рестораны, и они готовы платить за экскурсии, — отмечает Арина Ткаченко. — Чаще приходят с подругами, могут взять с собой ребёнка-подростка или мужа. Бывают исключения: например, нашими постоянными клиентами стали две подружки 18 лет — планируют все наши пешеходные экскурсии посетить.

