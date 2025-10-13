Томичам расскажут, как прикладное искусство помогает понять историю

13 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

В пятницу и субботу, 17 и 18 октября, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдут лекции искусствоведа, специалиста в атрибуции и изучении западноевропейской мебели и «флорентийской» мозаики Ирины Скопцовой. Она расскажет о прикладном искусстве в экспозиции Пушкинского музея и о том, как в разные эпохи вещи отражали представление людей о красоте, удобстве и статусе.

Первая лекция состоится в пятницу, 17 октября. Она будет посвящена западноевропейскому прикладному искусству XV — начала XIX веков в экспозиции Пушкинского музея, которая появилась по задумке основателя учреждения Ивана Цветаева.

— Он хотел разбавить и оживить монотонность белых гипсовых слепков «теплотой» и выразительностью деревянной ореховой мебели. Попытаться сблизить через понятный утилитарный предмет человека прошлого и настоящего, — отмечают организаторы.

Практически сразу после открытия музея коллекция художественной мебели дополнилась в 1913 году дарами графа Алексея Бобринского — парадной интерьерной бронзой. Год за годом в музей поступали разнообразные предметы, которые сформировали весьма любопытную коллекцию.

На лекции рассмотрят часть собрания прикладного искусства, которая вошла в нынешний формат постоянной экспозиции: почему именно эти предметы были выбраны, какие истории бытования и атрибуции за ними стоят, как стоит их смотреть в пространстве зала.

Лекция стартует в 18.30. Входы свободный по предварительной регистрации.

Вторая лекция пройдет в субботу, 18 октября. Её слушатели узнают о том, как предметы прикладного искусства, которые в разные эпохи находились в жилых и парадных интерьерах, транслируют определенный стиль и искусность исполнения, дают пищу для размышления о потребностях и предпочтениях человека того или иного периода истории.

— Необходимо ли ему было часто стремительно покидать жилище или можно было расслабиться и заняться украшательством? Какой статус владельца демонстрирует, например, посудный шкаф и почему это очень важно? Что бывает, когда строжайший придворный этикет становится невыносим? И как меняется внешний вид привычной обстановки вслед за социальными изменениями? Эти и другие вопросы мы затронем на лекции через рассмотрение некоторого количества простых и сложных форм предметов интерьера, — отмечают организаторы.

Лекция стартует в 12.30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Обе встречи пройдут в «Кабинете Пушкинского» на пр. Ленина, 34а (5 этаж).





Программу мероприятий Кабинета можно узнать на официальном телеграм-канал. «Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.Программу мероприятий Кабинета можно узнать на официальном сайте и в соцсетях Сибирского филиала Пушкинского музея: группа ВК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».