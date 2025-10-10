18+
В Томске часть трамваев приостановят движение в выходные

В субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, в Томске приостановят движение трамваев № 2, 4, и 5, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с ремонтными работами на трамвайных путях на пл. Южной. Предполагается, что движение трамваев указанных выше маршрутов будет приостановлено с 00.00 субботы, 11 октября, до 24.00 воскресенья, 12 октября.

— Как обычно стараемся делать такие точечные ремонты в выходные дни, когда пассажиропоток значительно меньше. Подобным образом мы уже сделали стрелки на ул. Лебедева и пр. Кирова, это позволило повысить комфорт и безопасность наших пассажиров, — сказал генеральный директор ТТУ Евгений Черепанов

