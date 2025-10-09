Капремонт аэродрома томского аэропорта «Богашево» оценивается в 1 млрд рублей

9 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подведомственное Росавиации, объявило поиск подрядчика на капитальный ремонт аэродрома в томском аэропорту «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,08 млрд рублей.

Предусмотрены ремонт соединительной рулежной дорожки, перрона, а также светосигнального оборудования.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 октября, итоги предполагается подвести 29 октября.

Проектную документацию капремонта аэродрома «Богашево» подготовил подведомственный Росавиации институт «Аэропроект». Работы запланированы на 2025–2026 годы. Их финансирование должно производиться из средств целевого фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, который наполняется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.

За счет средства этого фонда до 2030 года планируется отремонтировать 55 аэродромов.

Томский аэропорт «Богашево» по итогам 2024 года обслужил 653,05 тыс. пассажиров, что на 8,9% больше, чем в 2023 году. К 2030 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 1 млн человек.

Аэропортом управляет ООО «Аэропорт «Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 внутрироссийским и трем международным направлениям.

