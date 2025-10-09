В сибирских комарах увеличивается количество микропластика - томские ученые

9 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Количество микропластика в сибирских комарах за несколько лет увеличилось в несколько раз. К таким выводам пришли биологи Томского государственного университета после изучения кровососущих с 2021 по 2023 год, сообщает пресс-служба вуза.

— В рамках исследований проводился мониторинг содержания микропластика в естественных популяциях кровососущих комаров рода Aedes в период с 2021 по 2023 год. Было изучено около 1000 особей в различных биотопах (луговые заболоченности, лесные заболоченности, сфагновые болота) в Томской области, — говорит заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. — Мы оценивали концентрацию микропластика на разных стадиях жизненного цикла комаров от личинки до взрослой особи.

Среднее количество микропластика на одну особь увеличилось в несколько раз с 0,012 ± 0,003 в 2021 году до 0,191 ± 0,087 в 2023 году, что свидетельствует об увеличении загрязнения в исследуемом регионе. При питании личинки активно накапливали МП, затем на 4 стадии кишечник частично освобождался перед линькой и его остается совсем мало у взрослых комаров при переходе от куколки к взрослой особи.

В ЖКТ насекомых были обнаружены частицы различных форм и размеров: фрагменты с максимальным диаметром оси 0,1–1 мм и волокна длиной до 1 мм. При этом преобладали черные фрагменты и волокна размером менее 0,5 мм. По словам биологов, высокая доля черных микрочастиц образуется из-за частиц износа шин и дорожного покрытия, которые являются основной причиной загрязнения микропластиком в городских и природных экосистемах.

Частицы, входящие в состав волокна из каучука и синтетических полимеров, имеют характерный черный цвет и могут переноситься ветром на большие расстояния, а затем оседать на земле или в воде. Кроме того, черные волокна образуются из источников загрязнения текстиля, включая синтетическую одежду и сточные воды.

— Преобладание частиц микропластика чёрного цвета указывает на комплексное антропогенное воздействие транспортной и текстильной промышленности на загрязнение исследуемых экосистем, — отмечает Анастасия Симакова. — Самое высокое содержание МП было зафиксировано у комаров, обитающих на сфагновых болотах, в то время как самое низкое — у комаров из луговых заболоченностей.

Объясняется это тем, что сфагновые болота — хороший аккумулятор микропластика. Они пребывают в стабильном состоянии, более глубокие, накапливают большое количество органики, имеют более разнообразную фауну. Луговые заболоченности — это временные водоёмы, которые появляются, как правило, после таяния снега. Со временем они пересыхают, значительная часть МП смывается дождевыми водами и уносится ветром.

В пресс-службе отмечают, что нарастание загрязнения вызывает обеспокоенность учёных, поскольку МП попадает в пищевые сети, важнейшим звеном которого являются кровососущие комары. Ими питаются многие животные: птицы, рыбы, земноводные, насекомые-хищники. Вместе с кормом они будут поглощать синтетические частицы. Кроме того, другими учёными экспериментально доказано, что частицы нанопластика могут передаваться позвоночным животным при кровососании.

— Микропластик — относительно инертный материал, но различные добавки, например, стабилизаторы, антипирены, красители, которые производители добавляют в пластик для улучшения его эксплуатационных характеристик, могут быть токсичными и усиливать вредное воздействие МП на живые организмы, — говорит Анастасия Викторовна.

Биологи ТГУ намерены продолжить свои исследования микропластика в живых системах, в частности, они хотят расширить географию исследований, а также изучить накопление МП другими комарами, в том числе малярийными.

