Томичи встретят осень «Салонным концертом» Натальи Нелюбовой

В субботу, 11 октября, в гостиной томского музея «Профессорская квартира» отметят приход осени «Салонным концертом» известной томской поэтессы, музыканта и певицы Натальи Нелюбовой, сообщают организаторы.

— В Томске наступила осень. А мы ведь знаем, что осень наступает только в Томске, а по всему остальному миру цветут пальмы и затейливо вьются лианы. Поэтому на нас лежит большая ответственность — правильно отпраздновать это особенное время года, — говорится в сообщении.

Гостей ждут песни о ледяной реке Томи, о Федоре, который на север мчится, рыбах разных, Вавилонском вокзале, тихом охотнике и «других глупостях». Подыгрывать Наталье на гитаре будет Владимир Перепелицын.

Концерт пройдет в музее «Профессорская квартира» на ул. Кузнецова, 30.

Начало в 18.30.

