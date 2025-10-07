18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи встретят осень «Салонным концертом» Натальи Нелюбовой

Город, Культура в Томске, Отдых, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить Нелюбова томская музыка Томичи встретят осень «Салонным концертом» Натальи Нелюбовой

В субботу, 11 октября, в гостиной томского музея «Профессорская квартира» отметят приход осени «Салонным концертом» известной томской поэтессы, музыканта и певицы Натальи Нелюбовой, сообщают организаторы.

— В Томске наступила осень. А мы ведь знаем, что осень наступает только в Томске, а по всему остальному миру цветут пальмы и затейливо вьются лианы. Поэтому на нас лежит большая ответственность — правильно отпраздновать это особенное время года, — говорится в сообщении.

Гостей ждут песни о ледяной реке Томи, о Федоре, который на север мчится, рыбах разных, Вавилонском вокзале, тихом охотнике и «других глупостях». Подыгрывать Наталье на гитаре будет Владимир Перепелицын.

Концерт пройдет в музее «Профессорская квартира» на ул. Кузнецова, 30.

Начало в 18.30.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Воздух из Центральной Азии принесет томичам тепло

23 сентября 2025
Томские новости

В Томске открыли памятник ректору ТПУ Воробьеву и Сквер атомщиков

12 сентября 2025
Люди

Павел Журавлев: человек эпохи атомного строительства

25 сентября 2025
Томские новости

Системы оповещения населения проверят в Томской области в начале октября

21 сентября 2025
Томские новости

В томском бостаду впервые зацвела привлекающий мух «дьявольский кувшин»

19 сентября 2025
Томские новости

Обустройство поля для мини-футбола на Ивановского идет с отставанием

18 сентября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Физик-ядерщик, который мечтал управлять поездом

30 сентября 2025
Томские новости

Экс-гендиректор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Черевко возглавил Томскнефть — власти

16 сентября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025