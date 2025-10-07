Томичей приглашают на выставку об истории женского образования в Сибири в начале ХХ века

7 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «„...Благородное дело сибирской общественности“. Сибирские высшие женские курсы в Томске 1910–1920 гг.». Экспозиция рассказывает о создателях курсов, их преподавателях и курсистках, а также о том, какой была повседневная жизнь девушек и кем они стали после выпуска.

Основу выставки составляют подлинные материалы из фонда Научной библиотеки ТГУ. Среди артефактов справочные издания о деятельности СВЖК, учебники из библиотеки курсов, научные работы профессоров и выпускниц, а также подлинные фотографии, документы о работе курсов и письма курсисток. Часть представленных материалов хранится в личных архивах выдающихся томичей: Г. Н. Потанина, Ф. Э. Молина, Г. Э. Иоганзена и П. М. Макушина.

Весомой частью экспозиции являются материалы из архива одной из учредителей СВЖК Надежды Ивановны Микулиной-Ивановой (1873–1967) — врача, активной участницы Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам. Также организаторы выставки выражают благодарность доценту кафедры зоологии позвоночных и экологии В. В. Ярцеву за предоставленные наглядные материалы по зоологии, выпущенные до 1917 года.

— Изменение на рубеже веков устоявшихся взглядов на роль женщин в обществе коснулось также их права на высшее образование, — рассказывает один из авторов выставки, заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, кандидат исторических наук Кирилл Конев. — Получить его можно было лишь за границей или на частных высших женских курсах, самыми известными из которых были Бестужевские, открытые в Санкт-Петербурге в 1878 году. В Сибири первыми подобными курсами в 1907–1909 годах стали историко-философские курсы в Томске. Здесь же в 1910 году открылись Сибирские высшие женские курсы, которые проработали до 1920 года. Их появление стало результатом деятельности местной общественности, стремившейся открыть сибирячкам дорогу к профессиональным знаниям.

Выставка адресована всем, кто интересуется историей Томска и высшего образования в Сибири. Ее открытие состоялось 4 октября в выставочном зале на втором этаже исторического здания библиотеки.

Посетить экспозицию можно в будние дни с 10.00 до 17.00 по предварительной записи на платные экскурсии. Она будет работать до 28 февраля 2026 года. Стоимость билета — 100 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».