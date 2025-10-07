Бюджет Томской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 10,3% от расходов

7 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Бюджет Томской области в январе–сентябре 2025 года исполнен с дефицитом 8,776 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные документа, размещенном на сайте регионального департамента финансов.

По данным департамента, доходы бюджета за девять месяцев текущего года снизились относительно аналогичного периода 2024 года на 0,5% и составили 76,426 млрд рублей (89,4% от плана на год). Собственные доходы при этом выросли на 0,5% — до 54,529 млрд рублей (85,7% от плана). Расходы бюджета региона в январе–сентябре исполнены в объеме 85,202 млрд рублей (97,6% от плана на год), что на 13,4% больше аналогичного периода 2024 года.

Таким образом, дефицит бюджета Томской области по итогам девяти месяцев текущего года составил 10,3% от расходов.

В структуре собственных доходов НДФЛ в январе–сентябре 2025 года составил 21,212 млрд рублей (38,9%), налог на прибыль организаций — 11,614 млрд рублей (21,3%), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, — 9,95 млрд рублей (18,2%), налог на имущество — 4,877 млрд рублей (8,9%).

Госдолг Томской области на 1 октября составил 53,553 млрд рублей, в том числе 36,507 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 15,046 млрд рублей — на ценные бумаги, 2 млрд рублей — на кредиты банков.

Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы — 125,7 млрд рублей, дефицит — 7,4 млрд рублей (5,9% от расходов).

