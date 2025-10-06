Бронзовая белка появилась в Университетской роще Томска

6 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 6 октября, перед главным корпусом Томского госуниверситета состоялась презентация первой скульптуры проекта «Найди белку, узнай Томск!». Бронзовая белка с книгой руках расположилась в Университетской роще вуза, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Очень правильно, что первую белочку мы открываем здесь в Университетской роще. Все-таки мы позиционируем абсолютно точно Томск как город университетов, город науки, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня. — Это место населено такими жителями, которых мы сейчас и постараемся увековечить.

Всего в рамках проекта в десяти знаковых местах Томска установят композиции, созданные известным российским скульптором Жигжитом Баясхалановым. Изваяния он отлил из бронзы и покрыл итальянской патиной.

Университетская белочка держит в руках книгу, как знак познания. Фото: Савелий Петрушев

Помимо Университетской рощи, белок можно найти в Пушкинском сквере, Лагерном саду, здании театра «Скоморох», музее «Профессорская квартира» и других местах. Целью проекта организаторы называют создание новой достопримечательности, популяризация культурных, архитектурных и исторических мест Томска.

— Университет — это место рождения новых идей, здесь люди раскрывают свой потенциал и генерят новые смыслы, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. — Не случайно белочка с книгой — в некотором смысле это символизирует значение текста и самой книги в жизни. Несмотря на то, что сегодня мы все переходим на электронные форматы, книга остается фундаментом смыслов и фундаментом образования для нас как для университета.

Фото: Савелий Петрушев

Университетская белочка с книгой в лапках может стать символом фестиваля искусства и чтения «ТОМ», который ежегодно проводят совместно ТГУ и Сибирский филиал Пушкинского музея. С каждым годом фестиваль становится все более масштабным и разнообразным. В 2022 году его посетили 5 000 человек, а в 2025-м — уже более 20 000 гостей из 9 регионов страны. В 2026 году «ТОМ» традиционно пройдет в мае, и в рамках мероприятия будет организована программа «Русское слово», приуроченная к 225-летию со дня рождения В. И. Даля.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».