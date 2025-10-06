Основатели «Кабинета редкостей» откроют в Томске заведение в мексиканском стиле

6 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: дизайн-проект заведения

Осенью на месте кафе «Птичка» на пр. Ленина, 81/1 откроется новое заведение в мексиканском стиле. Это будет третий проект Евгения Бородина и Романа Баравлева в Томске — сегодня в городе уже работает бар «Кабинет Редкостей», а скоро откроется и пиратская таверна.

— Мы любим мексиканскую кухню, любим напиток мескаль, — поясняет Евгений Бородин, совладелец и бренд-бармен проекта. — По формату новое заведение будет скорее не рестораном или баром, а кантиной, так в Мексике принято называть бистро и гастрокафе.

Дизайн-проект будущего заведения Фото: предоставлено Евгением Бородиным

В барной карте напитков в новом заведении собираются продолжать линию «Кабинета Редкостей», где есть большая полка с неординарным алкоголем, который почти невозможно найти в Сибири. В мексиканском проекте обещают мало где встречающиеся варианты текилы, мескаля, а также такие немногим известные в Томске напитки, как сотол, раисилья, баконора на дистиллятах из агавы. Ну и, конечно, сангриту обязательно включат в меню.

Недавно авторы проекта побывали на bar hub EXPO, крупной ежегодной барной выставке, где пообщались с владельцем одного серьезного мексиканского завода по производству мескаля, обсудили вопросы сотрудничества.

— Хотелось передать мексиканскую, летнюю, яркую атмосферу, поскольку в Томске нам не хватает солнца и красок, — говорит Евгений. Фото: предоставлено Евгением Бородиным

Что касается кухни, то гостям предложат традиционные мексиканские блюда: тако с разными начинками, фахитос, буритто, кукурузный суп с бычьими хвостами, домашние лепешки, начос с разными соусами. Бренд-шеф проекта Александр Туренков уже разработал меню для нового заведения.

Погрузиться в мексиканскую атмосферу можно будет всей семьей:

— Мы хотим, чтобы днем к нам могли прийти с детьми, как мне кажется, заведения с мексиканской кухней в Томске сейчас не совсем рассчитаны на дневное время и семейные встречи, — полагает Евгений. — У нас можно будет позавтракать и пообедать всем вместе. А на ужинах будет другая атмосфера, по вечерам в выходные будет играть живая музыка в латиноамериканском стиле.

Заведение предполагает семейный формат. Здесь можно будет позавтракатьи пообедать с детьми. Фото: предоставлено Евгением Бородиным

Дизайном проекта занимался Иван Кашпор. Его же авторству принадлежит внешний вид «Кабинета Редкостей» и пиратской таверны.

— Хотелось передать мексиканскую, летнюю, яркую атмосферу, поскольку в Томске нам не хватает солнца и красок, — говорит Евгений. — Мне очень нравится по атмосфере петербургский проект Paloma Cantina (где я, кстати, однажды работал гостевую смену, они приглашали меня после победы на конкурсе в Венесуэле). В Москве интересная Sangre Fresca, но там очень сдержанная визуально Мексика. Мы своим буйством красок колоссально от них отличаемся, но в нашем дизайне есть некоторые схожие элементы.

Мексиканская кантина откроется в Томске уже этой осенью. Фото: предоставлено Евгением Бородиным

Летняя веранда заведения следующей весной тоже изменится — ее украсят флажками, поработают над светом и звуком, а на улице планируют проводить музыкальные вечера.

Точного названия и даты открытия у мексиканской кантины пока нет, но обещают, что она откроет двери для гостей уже этой осенью.

Текст: Мария Симонова

