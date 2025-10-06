18+
18+
РЕКЛАМА

Иномарка въехала в патрульную машину в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий дорожная обстановка жесть Томска Иномарка въехала в патрульную машину в Томске

Сегодня утром, 6 октября, в Томске столкнулись Peugeot 307 и автомобиль дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.00 на пересечении улиц Новосибирской и Мичурина. По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель при выезде на перекресток допустила столкновение с приближающимся слева спецавтомобилем, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП причинен материальный ущерб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Люди

Юрий Беляев: фотограф-изобретатель, который помогал плавить уран

2 октября 2025
Томские новости

Завтра запустят первый в Томской области Комплекс по переработке отходов

10 сентября 2025
Томские новости

Около двух тысяч человек посетили первый «Томич фест»

8 сентября 2025
Томские новости

Четыре пескотряса подготовили в Томске для противогололедной обработки дорог

29 сентября 2025
Томские новости

Часть томских трамваев перестанут работать в выходные

2 октября 2025
Бизнес

«Лучший по профессии»: в Сибирской Сервисной Компании состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства

8 сентября 2025
Томские новости

Системы оповещения населения проверят в Томской области в начале октября

21 сентября 2025
Томские новости

Томичей приглашают окунуться в атмосферу «Острых козырьков» на концерте «Комнаты 60»

10 сентября 2025
Томские новости

Пропавший в начале сентября северский музыкант найден мертвым

29 сентября 2025