Иномарка въехала в патрульную машину в Томске

6 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 6 октября, в Томске столкнулись Peugeot 307 и автомобиль дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.00 на пересечении улиц Новосибирской и Мичурина. По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель при выезде на перекресток допустила столкновение с приближающимся слева спецавтомобилем, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП причинен материальный ущерб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

