Есть контакт: томские студенты и школьники узнали о карьерных возможностях в «Ростелекоме»

3 октября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в карьерном форуме для школьников и студентов «Труд Крут». Мероприятие прошло 2 октября в томском театре драмы. Более ста человек посетили локацию экспресс-собеседований с представителями провайдера и познакомились с тонкостями профессии инженера.

— На собеседованиях ребят заинтересовала возможность подработки в группе активных продаж. В этом направлении мы предлагаем официальное трудоустройство с гибким графиком работы, что особенно удобно для студентов, совмещающих учебу с работой, — отметила HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома» Инна Муравьева.

Специалисты провайдера рассказали участникам форума о вакансиях в направлении продаж и предложили присоединиться к проекту «Цифровая практика», который дает возможность студентам работать над реальными задачами компании. Стать участником может любой учащийся вуза старше 18 лет. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать один из предложенных кейсов, заполнить заявку и дождаться обратной связи от куратора.

Кроме этого, представители «Ростелекома» провели для посетителей викторину на знание основ телекоммуникаций и услуг провайдера, а также наглядно продемонстрировали процесс восстановления оптического волокна после повреждений.

— Форум стал эффективной платформой для диалога между работодателями и будущими специалистами, а также хорошим стимулом к профессиональному развитию, в том числе в сфере цифровых технологий. Такой формат способствует формированию кадрового резерва для нас, как работодателей, и для рынка ИТ и телекоммуникаций в целом, — подчеркнул директор Томского филиала Денис Кобзарь.

Получить подробную информацию по трудоустройству в группу активных продавцов «Ростелекома» можно по телефону 8 901 608 20 89.

