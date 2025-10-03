Любое кормление дикого животного сокращает ему жизнь - эксперты

3 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

На фоне новостей о пропаже в Красноярском крае семьи Усольцевых, которые, по одной из версий, стали жертвой медведей, kuzbass.aif.ru со ссылкой на экспертов рассказывает, почему категорически нельзя подкармливать диких медведей, даже если люди как будто находятся в безопасности.

Сергей и Ирина Усольцевы отправились с пятилетней дочерью в поход на Кутурчинское нагорье. Последний раз их видели днём 28 сентября, а накануне дрон во время поиска обнаружил медведей на месте предполагаемой пропажи красноярцев. Сейчас десятки силовиков и волонтёров, в том числе и из Томской области, ищут Усольцевых с вертолёта, с помощью тепловизеров, прочёсывая землю на квадроциклах.

По словам главного специалиста национального парка «Красноярские Столбы» Игоря Ковача, любой кусок хлеба или еды медведю подобен первому выстрелу в голову животного. Если зверь (это касается не только медведей, но и любых других диких животных и даже птиц) хоть раз поест человеческой пищи, он будет искать её постоянно. А где эта еда? Рядом с человеком. Поэтому медведь лезет в палатки, в дома, вскрывает автомобили.

Также Игорь Ковач продолжает, что любое кормление дикого животного неизбежно сокращает ему жизнь. Чтобы выжить в природе, зверю или птице нужно быть здоровым, поджарым, с мышцами, а не с животиком. Он должен двигаться, добывать себе пропитание. А как только животное переходит на еду человека, становится ленивым, неосторожным и начинает попрошайничать.

— Было ли у вас когда-нибудь в жизни, чтобы на руку садилась птичка и вы кормили её зерном или семечками? Чувство сопричастности к природе, умиление от этого приятно, но скажите, что вы любите в этот момент: птичку или это ощущение? Я для себя давно понял, что природу вообще любить не надо. Наша массовая любовь вредна. Любить нужно родину, родителей, а природу нужно понимать и знать, как в ней происходят процессы развития, не вредить ей. Поскольку когда мы пытаемся вот так неумело ей помогать, мы своим добром и вредим, — говорит специалист.

Начальник отдела охотнадзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Николай Мальцев советует krsk.aif.ru не считать нападение медведя главной причиной исчезновения, пока полиция не даст точной версии. Он отмечает, что в этом году не было случаев, когда медведи нападали на людей.

Но проректор Сибирского федерального университета и эксперт климатического центра «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец объясняет, что поведение медведей изменилось с начала 2010-х годов из-за новых законов, и это угрожает людям.

— Теперь нельзя брать оружие в лес вне охотничьего сезона. Это мера против браконьеров, чтобы не вывозили трофеи. Выстрел в воздух для отпугивания запрещён, можно только охотничий сигнал, который медведям почти не страшен. Всё дело в генетике: если медведица не боится машин и людей, то и её детёныши тоже. Поэтому для хищника человек становится легче добычи — например, лось может защититься, а человек без ружья и убежать нормально не сможет, — говорит Сергей Верховец.

