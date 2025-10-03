Завтра в Томске перекроют участок Алтайской

3 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра утром, 4 октября, в Томске на четыре часа перекроют участок ул. Алтайской от ул. Елизаровых до ул. Колхозной, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Перекрытие связано с восстановлением участка дороги после ремонта тепломагистрали №11. Специалисты перекроют канал теплотрассы и проведут засыпку раскопки. На время проведения работ движение на указанном выше участке будет перекрыто с 10.00 до 14.00.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».