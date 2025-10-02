18+
18+
РЕКЛАМА

Часть томских трамваев перестанут работать в выходные

Город, Общественный транспорт, Томские новости, интересные новости Томска график схема проезда трамваи ремонт путей Часть томских трамваев перестанут работать в выходные

В субботу и воскресенье, 4 и 5 октября, в Томске некоторые маршруты трамваев приостановят движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с ремонтом участка пути на пл. Кирова. В связи с этим трамваи №2, №4 и №5 приостановят движение с 0.00 субботы, 4 октября, до 24.00 воскресенья, 5 октября.

Уточняется, что трамваи №1 и №3 будут ходить по привычном маршруту.

Томичей просят учитывать информацию об изменении в схеме движения при планировании передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Издательство «Макушин Медиа» выпустило второй тираж гида по Томску Шишкова

14 сентября 2025
Томские новости

Пропавший в начале сентября северский музыкант найден мертвым

29 сентября 2025
Книги

«Общежитие. Записки экскурсовода»: вышла книга Г. Шахтарина о Томске и студенчестве 1950–1990 г.г.

29 сентября 2025
Томские новости

В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

30 сентября 2025
Томские новости

В Томске открыли памятник чемодану

26 сентября 2025
Томские новости

В Томске открыли памятник ректору ТПУ Воробьеву и Сквер атомщиков

12 сентября 2025
Город

Новый фасад, старый кирпич. Как идет реставрация здания для томского Дома молодежи

19 сентября 2025
Город

Пустит — не пустит. Проверяем работу сервисов из «белого списка»

22 сентября 2025
Томские новости

Ввод комплекса СПГ в Томской области задерживается из-за просрочки поставки оборудования — суд

15 сентября 2025