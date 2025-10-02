Часть томских трамваев перестанут работать в выходные

2 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В субботу и воскресенье, 4 и 5 октября, в Томске некоторые маршруты трамваев приостановят движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с ремонтом участка пути на пл. Кирова. В связи с этим трамваи №2, №4 и №5 приостановят движение с 0.00 субботы, 4 октября, до 24.00 воскресенья, 5 октября.

Уточняется, что трамваи №1 и №3 будут ходить по привычном маршруту.

Томичей просят учитывать информацию об изменении в схеме движения при планировании передвижения по городу.

