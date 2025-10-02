18+
В Томске появился мурал к 120-летию томского водопровода

Вчера, 1 октября, состоялось открытие арт-объекта «Мурал к 120-летию Томского водопровода».

Изображение нанесено на фасад водопроводной насосной станции по ул. Матросова, 4а. По словам пресс-службы «Томскводоканала», мурал посвящен истории томского водопровода и подчеркивает ценность воды как важнейшего природного ресурса.

В основу эскиза вошли старые фотографии томского водопровода и рисунки детей для творческих конкурсов «Томскводоканала». Художницей проекта стала Юлия Кирш.

