Жители домов на 28 улицах Томска останутся без воды в середине октября

1 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Во вторник, 14 октября, в Томске жители ряда домов Октябрьского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связанно с капитальным ремонтом сетей водоснабжения. Оно продлится с 9.00 вторника, 14 октября, до 8.00 среды, 15 октября. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Бакинский пер, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7;

Вагонный пер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а;

Вокзальная ул, 43, 43а, 63г, 65/1, 65/1 стр1, 65д, 65ж, 67 ст1, 67/1, 67/2, 67/3, 69, 71/1, 71/2, 80, 80а, 82;

Восточный пер, 1, 3, 3а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20;

Говорова ул, 25, 25/с4, 25в;

Дорожный пер, 32а, 32б, 34а, 34б, 36, 36а, 38, 39, 39/1, 39а, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 46в, 46г, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 51а, 51б, 51в, 52, 53, 54а, 55, 55/1, 56, 57, 58, 59, 59 стр.1, 60, 61, 61а, 62, 63, 63/1, 63б, 65;

Дорожный проезд, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14;

Железнодорожная ул, 60, 62, 72, 74;

Железнодорожный пер, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 16 ст2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36;

Кедровый пер, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13;

МПС ул, 6, 8, 15, 16, 18;

Ново-Деповская 1-я ул, 10 стр.1, 10а, 1/1, 3/2;

Осенний пер, 2, 2б, 3, 11;

Паровозный пер, 1, 3, 9, 10, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 22, 23а, 23б, 23г, 24, 24а, 26а, 27, 27б, 28, 29, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в, 34г, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 38, 40, 42, 44;

Паровозный проезд, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7а, 8, 10, 14;

Переездный пер, 1, 2, 3;

Погрузконтора ул, 1, 2;

Пролетарский пер, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14;

Путевой пер, 36 стр.9, 36а, 38, 38 стр.1, 39, 39а, 41в, 43, 45, 51, 53, 55 корпус 1, 57, 59, 59а, 61а, 61б, 61г, 61д, 61е, 61ж, 61з, 61и, 63, 63а, 63б, 63е, 63ж, 63з, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87 стр.1, 89, 91;

Путевой переулок, 61;

Пушкина ул, 54/1;

Рабочая ул, 12, 14, 16, 18, 24а;

Старо-Деповская ул, 1/3, 3, 3/1 стр. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 39 стр.1, 39 стр.2, 39 стр.3, 39 стр.4, 39 стр.5, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 49а, 49а стр. 1, 49а стр. 2, 50, 51 строение 1, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а;

Старо-Деповской п, 1, 3, 6, 6, 12, 13;

Старо-Деповской пер, 1, 1а, 3, 3/1, 3/1 стр.1, 3/1 стр.3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 8, 11, 12, 13, 14;

Транспортная ул, 5/1, 7, 13, 15, 17, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34б, 36, 38, 38а, 40;

Транспортный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25;

Чулымская ул, 36, 38, 40а, 42, 44, 46, 65, 65/1, 67, 77

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

