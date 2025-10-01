18+
Жители домов на 28 улицах Томска останутся без воды в середине октября

Во вторник, 14 октября, в Томске жители ряда домов Октябрьского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связанно с капитальным ремонтом сетей водоснабжения. Оно продлится с 9.00 вторника, 14 октября, до 8.00 среды, 15 октября. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

