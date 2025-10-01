18+
В Томске демонтируют деревянный настил в районе стадиона «Политехник»

В субботу, 4 октября, в Томске в районе стадиона «Политехник» начнут убирать старый деревянный настил, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будут вестись в рамках обустройства новой пешеходной зоны на территории «Тропы здоровья». Предполагается, что настил восстановят до конца октября.

В сообщении уточняется, что демонтаж ведется при поддержке Томского политеха, а монтаж новый настил обустроит компания СИБУР.

Томичей просят учитывать информацию о работах в районе стадиона при планировании маршрутов.

