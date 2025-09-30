Осенняя призывная кампания в Томске: что изменится

30 сентября 2025 / Томский Обзор

В осенний призыв, который стартует 1 октября, Томская область планирует отправить на службу более 800 призывников в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщил военный комиссар Томской области Сергей Егерь на прошедшей сегодня, 30 сентября, пресс-конференции.

Он отметил, что осенний призыв будет осуществляться на основании указа Президента Российской Федерации, подписанного 29 сентября 2025 года. Особенность призывной кампании этого года в том, что впервые массово начнет работать Единый реестр воинского учета. Теперь для оповещения человека, подлежащего призыву, будут использоваться не только бумажные повестки, но и электронные:

«Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре. В течение этого периода призывник считается оповещенным, а по истечении 20 дней в отношении него действует ограничение, где выясняются объективные или не объективные причины у него были не явиться в военкомат. При этом надо отметить, что повестка на бумажном носителе никакой юридической силы не утратила. Единственное, что она будет распечатываться из реестра и вручаться призывнику под его личную подпись, либо она может направляться почтовым уведомлением по его месту регистрации или по месту фактического [пребывания]», — объясняет Сергей Егерь.

По его словам, в рамках осенней кампании в Томской области будет работать 21 призывная комиссия — 20 в составе муниципальных образований и одна — призывная комиссия Томской области. Он подчеркнул, что в этом году планируется направить на службу более 800 призывников:

«Если мы говорим о сравнении количественных показателей, то какого-либо увеличения [призывников] не произошло. Нам оставили норму призыва в тех же параметрах в сравнении с 2024 годом».

Военный комиссар добавил, что новобранцы из Томской области будут проходить службу в воинских частях, расположенных на всей территории РФ, в том числе на Дальнем Востоке, Урале и в центральной части страны. Это и сухопутные войска, и военно-морской флот, и соединениях морской пехоты, а также части ракетных войск стратегического назначения. Он добавил, что служба возможна в частях приграничных территорий, однако призывники не будут задействованы в специальной военной операции.

«Сколько призывников будет проходить службу на приграничных территориях, я не могу сейчас сказать. Но в то же время, я подчеркну, что, во-первых, они будут проходить службу исключительно по призыву; во-вторых, 12 месяцев; и, в-третьих, к выполнению задач специальной военной операции они не привлекаются», — сообщил Сергей Егерь.

Кроме этого, среди томичей десять призывников планируют отслужить в научных ротах. После того, как они пройдут конкурсный отбор, станет ясно точное количество таких военнослужащих. Как подчеркнул начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военного комиссариата Евгений Павлов, в весенний призыв 2025 года таких призывников было пять. Также десять томичей будут проходить службу в составе Президентского полка, еще трое планируют пройти альтернативную гражданскую службу.

***

Осенний призыв будет действовать до 31 декабря 2025 года. Он может стать последним в России, который пройдет по старым правилам — в сентябре этого года Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон о военной службе, которые предусматривают проведение призывных мероприятий в течение всего календарного года. Как объяснил военный комиссар Томской области Сергей Егерь, если закон примут, то призывные комиссии будут работать на постоянной основе, однако отправка граждан на военную службу по-прежнему будет осуществляться в установленные законом призывные периоды — весной и осенью:

«Раньше у нас решение призывной комиссии работало на период того или иного призывного периода: весной с 1 апреля по 15 июля, осенью с 1 октября по 31 декабря. Сейчас, если решение весенней призывной комиссии было принято, но не было реализовано весной, то нет необходимости вынесения другого решения призывной комиссии на призыв в отношении этого призывника. Оно будет реализовано осенью, потому что решение призывной комиссии будет действоваться в течение года», — рассказал Егерь.

