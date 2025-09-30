На Сибирском химкомбинате установлена оболочка центральной полости реактора «БРЕСТ-ОД-300»
На стройплощадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) в проектное положение смонтировали металлическую оболочку центральной полости реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. В пресс-службе СХК поясняют, что это один из ключевых элементов реакторной установки.
Оболочка центральной полости предназначена для размещения корзины активной зоны и загрузки тепловыделяющих сборок с инновационным уран-плутониевым СНУП-топливом, а также для оборудования системы управления и защиты реактора.
По словам директора энергоблока БРЕСТ-ОД-300 ОДЭК АО «СХК» Ивана Бабича, следующим этапом работы станет установка четырех оболочек периферийной полости, где будут размещены парогенераторы и циркуляционные насосы.
— Совместно все металлические оболочки образуют контур циркуляции свинцового теплоносителя. Пространство между полостями поэтапно заполнят особым жаростойким бетоном, который выполняет функцию радиационной и тепловой защиты и обеспечивает конструктивную прочность границы первого контура теплоносителя, — рассказал Иван Бабич.
Напомним, строительство ОДЭК проводится на территории Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в рамах стратегического отраслевого проекта «Прорыв». Проект нацелен на создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах.
Опытно-демонстрационный комплекс (ОДЭК) — это кластер ядерных технологий IV поколения, который включает три взаимосвязанных объекта: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
Фото: пресс-служба СХК
