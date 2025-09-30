На Сибирском химкомбинате установлена оболочка центральной полости реактора «БРЕСТ-ОД-300»

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

На стройплощадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) в проектное положение смонтировали металлическую оболочку центральной полости реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. В пресс-службе СХК поясняют, что это один из ключевых элементов реакторной установки.

Оболочка центральной полости предназначена для размещения корзины активной зоны и загрузки тепловыделяющих сборок с инновационным уран-плутониевым СНУП-топливом, а также для оборудования системы управления и защиты реактора.

Оборудование изготовил Машиностроительный дивизион «Росатома», доставка осуществлялась с использованием Северного морского пути. С помощью гусеничного крана повышенной грузоподъемности металлоконструкция была поднята на высоту девятиэтажного дома и помещена в шахту реактора. Вес оборудования — около 143 тонн, высота — более 14 метров, диаметр — около 8 метров. Для его монтажа изготовили специальную траверсу грузоподъемностью 400 тонн. Фото: пресс-служба СХК

По словам директора энергоблока БРЕСТ-ОД-300 ОДЭК АО «СХК» Ивана Бабича, следующим этапом работы станет установка четырех оболочек периферийной полости, где будут размещены парогенераторы и циркуляционные насосы.

— Совместно все металлические оболочки образуют контур циркуляции свинцового теплоносителя. Пространство между полостями поэтапно заполнят особым жаростойким бетоном, который выполняет функцию радиационной и тепловой защиты и обеспечивает конструктивную прочность границы первого контура теплоносителя, — рассказал Иван Бабич.

Установка оболочки центральной полости в шахте реактора. Фото: пресс-служба СХК

Напомним, строительство ОДЭК проводится на территории Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в рамах стратегического отраслевого проекта «Прорыв». Проект нацелен на создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах.

Опытно-демонстрационный комплекс (ОДЭК) — это кластер ядерных технологий IV поколения, который включает три взаимосвязанных объекта: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Фото: пресс-служба СХК

