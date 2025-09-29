Четыре пескотряса подготовили в Томске для противогололедной обработки дорог

29 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

На предприятии «Томск САХ» подготовили четыре машины для противогололедной обработки дорог. Для этой техники организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба мэрии.

Машины подготовили в связи с ожидаемыми «погодными качелями», когда температура воздуха ночью будет опускаться ниже нуля.

— Усилили контроль за состоянием дорог и тротуаров в Томске, особое внимание уделяем аварийно-опасным местам — спускам, подъемам, развязкам и другим местам. Сейчас межсезонье, поэтому часть техники уже переоборудовали на случай низких температур, другая часть еще с «летним оборудованием». Ситуацию мониторим постоянно, дежурные сотрудники круглосуточно на связи, чтобы оперативно направить технику в те места, на которые нужно обратить внимание, — сказал директор МБУ «Томск САХ» Рустам Хасанов.

Томичам также напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. На дорогах нужно проявлять максимальную аккуратность и двигаться только со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

