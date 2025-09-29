18+
18+
РЕКЛАМА

В среду в Томской области пройдет проверка систем оповещения населения

Безопасность, Город, Томские новости, интересные новости Томска МЧС сирены воздушная тревога в Томске В среду в Томской области пройдет проверка систем оповещения населения

В среду, 1 октября, в Томской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 10.20 начнется подача сигнала «Внимание всем!» путем включения электрических, электронных сирен и акустических систем оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Предполагается, что тестирование системы завершится до 10.44. В связи с проведением проверки жителей региона просят соблюдать спокойствие при включении учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Иномарка и мотоцикл столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

30 августа 2025
Томские новости

Затянувшийся ремонт теплосетей в Томске стал поводом для уголовного дела

10 сентября 2025
Город

Энергия родного города. «Томскнефть» поддержала городской праздник «Стрежевской Арбат»

12 сентября 2025
Книги

«Общежитие. Записки экскурсовода»: вышла книга Г. Шахтарина о Томске и студенчестве 1950–1990 г.г.

29 сентября 2025
Томские новости

У томской школы «Интеграция» новый директор

23 сентября 2025
Томские новости

Первый уровень пройден: игровая платформа «Ростелекома» пополнилась тысячами игр и привлекла геймеров со всей страны

1 сентября 2025
Томские новости

В Томске включают отопление

23 сентября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на иммерсивный спектакль «Быть красивым»

26 сентября 2025
Томские новости

В Томской области растет уровень заболеваемости ОРВИ

17 сентября 2025