Пропавший в начале сентября северский музыкант найден мертвым

В Томской области нашли пропавшего в начале сентября музыканта Андрея Мезенцева. Он погиб, сообщают в группе поискового отряда «ЛизаАллерт» «ВКонтакте».

Мужчина перестал выходить на связь первого сентября. Волонтеры неоднократно собирались на его поиски, к которым также присоединялись представители регионального Следственного комитета.

Сегодня в группе «ЛизаАллерт» появились данные о том, что Андрей Мезенцев погиб.

Андрей Мезенцев — известный северский музыкант. Долгое время выступал в составе кавер-группы Rocking Radio, в последнее время развивал сольную карьеру.

