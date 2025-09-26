Томичей приглашают на иммерсивный спектакль «Быть красивым».

26 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 28 сентября, в Томске пройдет иммерсивный спектакль, посвященный пяти сильнейшим подсознательным механизмам человека «Быть красивым». Организаторы из компании «Театрьер» обещают организовать «учебную лабораторию» под соусом ироничного фэнтези с элементами пантомимы.

— Ты попадешь в настоящую школу жизни, где древние учителя преподают ученикам социальные законы одобрения и выживания. Чтобы сдать экзамен, ученикам приходится глубоко встраивать эти законы в свое подсознание и превращать в автоматические механизмы поведения, — говорится в описании спектакля.

Организаторы уточняют, что в постановке нет эмоциональных надрывов. Упор делается на анализ, логику и способность объективно посмотреть на себя со стороны, следуя за нетривиальной сюжетной линией и клиповой структурой спектакля.

Зал превратится в учебную лабораторию, где каждый зритель может исследовать свои защитные механизмы, и научиться видеть их вмешательство в важные моменты своей жизни.

Спектакль пройдет 28 сентября по адресу ул. Войкова 8 стр. 2. Стоимость билетов 1 600 рублей.

Начало в 19.30.

16+

