Цена квадратного метра в томских новостройках выросла почти на 3%

26 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В третьем квартале 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Томска выросла на 2,7% — до 156,7 тыс. рублей, сообщает телегам-канал Союза строителей Томской области.

Уточняется, что усредненная стоимость квартиры составила 8,9 млн рублей (+6,1% к уровню июня). В целом по стране квадратный метр жилья в новостройках вырос в цене в 54 из 70 исследованных городов, снизился в 15 и еще в одном городе остался неизменным. Средняя цена квартиры увеличилась в 50 локациях и уменьшилась в 20, при этом объем предложений сократился сразу на 12%.

— Итоги III квартала оказались весьма неплохими — обогнали результаты II квартала, когда квадратный метр подорожал на 1,8%, а средний лот — на 1,1%, и даже успешный I квартал (+2,5% и +2,2%). Также показатели превысили прошлогодние цифры: по итогам III квартала 2024 года «квадрат» подорожал всего на 1,6%, а средний объект — на 1%. Свою роль здесь сыграло снижение ключевой ставки: застройщики воспряли духом и стали снова повышать ценники (в некоторых городах прекратили снижать), а покупатели, похоже, начинают снимать подросшие за год накопления и нести их на рынок недвижимости, — рассказал директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Для сравнения — в Новосибирске «квадрат» на первичном рынке подорожал на 2,1% (до 166,2 тыс рублей), в Омске на 2,8% (до 151,4 тыс рублей), в Кемерове на 4,9% (до 150 тыс рублей).

