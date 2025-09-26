18+
Кенийка с «золотым голосом» Венди Кей впервые выступит в Томске

В воскресенье, 28 сентября, в Томске пройдет первый концерт кенийской певицы, современной звезды африканской сцены Венди Кей. Томичи услышат ее в джаз-клубе Underground, который она посетит в рамках первого гастрольного тура по России.

Как уточняют организаторы, на родине Венди известная как «девушка с золотым голосом». Она участвовала в крупнейших африканских фестивалях и музыкальных программах.

В своем творчестве девушка сочетает восточноафриканское звучание и вокальную выразительность с элементами соула, джаза, R&B. Ее вокальный диапазон, вдохновленный такими артистами, как Виктория Моне и Ариана Гранде, легко переходит от легкого и воздушного к мощному и резонансному.

— Венди Кей не только исполнительница, но и автор, продюсер, и лицо нового поколения артистов Африки. Её живые выступления — это энергия, стиль и искренние эмоции, — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко. — Концерт — редкий шанс для томичей увидеть звезду современной африканской сцены.

Концерт пройдет в воскресенье, 28 сентября, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а.

Начало в 20.00.

18+

