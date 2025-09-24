На стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске завершили кровлю

24 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «СХК»

В Северске на стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 установлена последняя, седьмая блок-ферма покрытия кровли машинного зала энергоблока с реакторной установкой, сообщает пресс-служба АО «СХК».

Вес металлоконструкции без оснастки — 52 тонны. Длина пролета — более 42 метров. Блок-ферма была перемещена в верхнюю точку машзала с помощью самоходного крана «Либхер» и смонтирована в проем между установленных ранее конструкций. Монтаж был завершен в течение 2,5 часов.

Всего с мая 2025 года, строители установили в проектное положение шесть блок-ферм. Общая масса всех семи блоков покрытия вместе с необходимыми связями и профнастилом составляет более 500 тонн. Следующий этап — закрытие здания стеновыми панелями.

— Завершение кровельных работ и создание теплового контура машинного зала позволят нам продолжить установку оборудования турбинного отделения и приступить к монтажу турбоагрегата энергоблока в зимний период, — отметил директор энергоблока БРЕСТ-ОД-300 опытно-демонстрационного энергокомплекса СХК Иван Бабич.

Напомним, летом 2025 года в Северск была доставлена крупная партия основного силового оборудования энергоблока — ротор паровой турбины и статор электрогенератора турбоагрегата.

Строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 началось в 2021 году. Его мощность составит 300 МВт. Энергоблок является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Фото: пресс-служба «СХК»

