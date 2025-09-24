Новым главой Ленинского района Томска назначен Станислав Кербер
Накануне, 23 сентября, на должность главы района администрации Томска был назначен Станислав Кербер. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Махиня.
Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее Станислав Кербер был заместителем главы администрации, курировал ключевые направления развития территории, включая организацию жилищно-коммунального хозяйства, учет и распределение жилой площади, контроль застройки и землепользования.
Новый глава начал свою карьеру в администрации Ленинского района сразу после окончания университета в 2010 году. За 15 лет он занимал должности консультанта и главного специалиста контрольно-организационного отдела, начальника отдела потребительского рынка, а также заместителя главы администрации.
