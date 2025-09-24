Новым главой Ленинского района Томска назначен Станислав Кербер

24 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 23 сентября, на должность главы района администрации Томска был назначен Станислав Кербер. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее Станислав Кербер был заместителем главы администрации, курировал ключевые направления развития территории, включая организацию жилищно-коммунального хозяйства, учет и распределение жилой площади, контроль застройки и землепользования.



Новый глава начал свою карьеру в администрации Ленинского района сразу после окончания университета в 2010 году. За 15 лет он занимал должности консультанта и главного специалиста контрольно-организационного отдела, начальника отдела потребительского рынка, а также заместителя главы администрации.

