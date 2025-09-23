Воздух из Центральной Азии принесет томичам тепло

23 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Очень теплая погода прогнозируется в регионах юга Сибири, в том числе и в Томской области, из-за воздуха из Центральной Азии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Очень теплая погода, существенно превышающая норму, прогнозируется в Сибири. На юг Сибири воздушные массы перемещаются из Центральной Азии, поэтому там везде температура выше плюс 20 градусов, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура в диапазоне плюс 20 — плюс 22 градуса прогнозируется в ближайшие дни в Омской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края и в Хакасии.

— В Иркутской области необычная ситуация; на юге выше плюс 25 градусов, а на северо-востоке заморозки до минус 5 градусов, — сказал Вильфанд.

