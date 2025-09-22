В Томске выпустили настолку по легендам томских татар

Настольную игру со сборником татарских легенд создали выпускницы Института искусства и культуры Томского государственного университета Карина Колесникова и Арина Ливенцова.

Как уточняют в пресс-службе вуза, девушки разработали дизайн подарочного набора «Легенды томских татар». Игра и книга ориентированы на подростковую аудиторию — чтобы молодежи было интереснее изучать городские сказания и узнавать о жизни его коренного населения.

— Когда мы выбирали тему выпускных проектов, было несколько вариантов. Я хотела создать что-то, связанное с культурой. Мама у меня работает учителем в «татарской» школе, от нее я узнала, что на классных часах ученикам рассказывают о легендах томских татар. Но эти легенды разрозненны, без линейного построения сюжета, порой даже противоречивы. Я наполовину тоже татарка, и мне понравилась идея создать такой сборник легенд. Потом пришла еще одна идея — разработать настольную игру, и преподаватели посоветовали объединить эти задумки в один проект. Ко мне присоединилась Арина, и мы стали работать в паре, — вспоминает Карина Колесникова.

Отличие легенд томских татар — в привязке к истории в целом и, в частности — к истории основания Томска. Так, в этих легендах встречаются или упоминаются реальные исторические личности. Например, в «Легенде о красавице Томе» один из главных действующих персонажей — это князь Тоян, по легенде брат Томы и глава племени эуштинцев. В реальной истории это князь Тоян Ермашетов, который в 1604 году отправился ко двору царя Бориса Годунова с просьбой о приеме его племени под власть Москвы и о возведении на Томи русского города для защиты от нападений соседей.

В рамках работы над проектом его участники провели исследовательскую работу по изучению легенд томских татар, их мифологии в целом. Также студентки проанализировали аналоги печатного иллюстрированного издания и настольных игр на основе истории и мифологии. В начале девушки основывались на легендах, известных педагогам школы № 66. Затем, погружаясь в тему, в Научной библиотеке ТГУ они обнаружили сборник легенд и сказаний томских татар в интерпретации школьного учителя истории Николая Татаурова. Напечатан он был в 1990-х годах уже после смерти автора. Это сборник и стал основой для нового иллюстрированного издания, вошедшего в подарочный набор.

Что касается игры, разработать ее технику помогла команда студентов филологического факультета ТГУ из объединения «Арка Края».

— Мы решили не включать в игру персонажей как таковых. Суть игры в том, что ее участники объединяются в племя и сплоченно противостоят разным напастям извне. Предсказывает их мастер игры — шаман, который озвучивает волю духов. По возрастной категории игра подходит для школьников седьмых-восьмых классов, а по продолжительности укладывается во время проведения классного часа, то есть, один или максимум два урока, — уточняет Карина Колесникова.

Фото: пресс-служба ТГУ

Чтобы оформление сборника легенд и игры выглядело аутентично, выпускницы ИИК по коллекциям краеведческих музеев и томского Центра татарской культуры изучали орнаменты и цветовую гамму одежды и украшений томских татар. На их основе и были созданы иллюстрации и дизайн набора в целом.

В планах на будущее у авторов работы — постараться найти финансирование для продвижения и тиражирования подарочного набора «Легенды томских татар». Он мог бы использоваться как в школах, так и в музейных проектах — интерес такого рода уже есть.

