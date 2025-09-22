Томские сыровары привезли две медали со всемирного конкурса
Продукция томской сыроварни FOUR KINGS получила две серебряные медали Всемирного конкурса сыров Mondial du Fromage, который завершился во французском городе Тур на минувшей неделе.
В мероприятии приняли участие производители из 32 стран. На один из самых авторитетных конкурсов сыроваров томичи сумели выставить лишь часть из запланированных продуктов.
— Два года мы оттачивали рецептуры сыров для конкурса, но авиакомпания внесла свои коррективы в наше путешествие: из запланированных 18 часов оно превратилось в 48. Естественно, некоторые экземпляры просто не выдержали дороги. Но мы очень рады, что даже в таких обстоятельствах наши сыры стали одними из лучших, — отмечают в FOUR KINGS.
По итогам конкурса серебряную медаль получил сделанный в Томске сыр «Лангр»: он традиционно изготавливается в форме колодца. Существует множество вариантов подачи этого сыра. Один из них — в колодец наливают вино, шампанское или мед, прокалывают вилкой сыр, создавая полости для жидкости, выдерживают минут 10-15 при комнатной температуре.
Еще один призер конкурса из Томска — козий Грюйер — выдержанный зрелый сыр из козьего молока с яркими ореховыми нотками.
Напомним, в 2023 году сыроварня Four Kings получила золотую медаль международного конкурса сыров и молочной продукции Mondial du Fromage. Тогда сыр их производства «Томск» стал лучшим по итогам состязания.
