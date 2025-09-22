Томские сыровары привезли две медали со всемирного конкурса

22 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: FOUR KINGS

Продукция томской сыроварни FOUR KINGS получила две серебряные медали Всемирного конкурса сыров Mondial du Fromage, который завершился во французском городе Тур на минувшей неделе.

В мероприятии приняли участие производители из 32 стран. На один из самых авторитетных конкурсов сыроваров томичи сумели выставить лишь часть из запланированных продуктов.

— Два года мы оттачивали рецептуры сыров для конкурса, но авиакомпания внесла свои коррективы в наше путешествие: из запланированных 18 часов оно превратилось в 48. Естественно, некоторые экземпляры просто не выдержали дороги. Но мы очень рады, что даже в таких обстоятельствах наши сыры стали одними из лучших, — отмечают в FOUR KINGS.

По итогам конкурса серебряную медаль получил сделанный в Томске сыр «Лангр»: он традиционно изготавливается в форме колодца. Существует множество вариантов подачи этого сыра. Один из них — в колодец наливают вино, шампанское или мед, прокалывают вилкой сыр, создавая полости для жидкости, выдерживают минут 10-15 при комнатной температуре.

Сыр «Лангр» Фото: FOUR KINGS

Еще один призер конкурса из Томска — козий Грюйер — выдержанный зрелый сыр из козьего молока с яркими ореховыми нотками.

Напомним, в 2023 году сыроварня Four Kings получила золотую медаль международного конкурса сыров и молочной продукции Mondial du Fromage. Тогда сыр их производства «Томск» стал лучшим по итогам состязания.

