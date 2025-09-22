Макеты уникальных разработок Физтеха и рассекреченные документы увидят томичи на выставке в ТПУ

В Музее истории Томского политехнического университета открывается выставка, посвященная 75-летию физико-технического образования в вузе. Здесь представлены архивные фото, макеты уникальных разработок и рассекреченные документы.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, посетители выставки смогут увидеть альбом по проектированию, конструированию и настройке бетатрона, протоколы ГЭК кафедры № 21, а также личные вещи и награды ректора ТПИ Александра Акимовича Воробьева и первого декана ФТФ Вадима Николаевича Титова. Среди редких экспонатов — макеты одной из первых активных зон исследовательского реактора ТПИ ИРТ-Т, стержни реактора и выставочные образцы ТВЭЛ.

Выставка будет работать до конца 2025 года. Для посещения необходимо записаться по телефону +7 (3822) 70-56-71 или в официальной группе Комплекса музеев.

Фото: пресс-служба ТПУ

