Масштабная зооярмарка пройдет у Дворца спорта в Томске
Сегодня, 20 сентября, в Томске стартует масштабная благотворительная зооярмарка с раздачей кошек и собак. Она пройдет на площади возле Дворца зрелищ и спорта.
Как сообщают организаторы, томичей ждут мастер-классы, выступления гостей, художественная выставка, встречи с томскими писателями. Также будет организована гаражная распродажа, где посетители смогут купить вещи для дома, товары для творчества, бижутерию, игрушки, комнатные растения, редкие книг из букинистической лавки и предметы интерьера. Все вырученные средства с продажи пойдут на благо животных.
«Это не просто ярмарка — это праздник добра, где каждый может найти что-то полезное и помочь животным. Не упустите шанс присоединиться!» — отмечают организаторы.
В качестве подарка томичи могут принести для подопечных приюта ошейники, поводки, миски, тазики, корма, крупы, консервы, лотки для кошачьего туалета, наполнители для лотков и клетки.
Тем, кто захочет взять себе питомца, организаторы рекомендуют взять с собой паспорт для заключения договора и переноску.
Ярмарка будет работать в течение двух дней по адресу: ул. Красноармейская, 126. В первый день, 20 сентября, она начнется в 12.00 и продлится до 19.00. Во второй день, 21 сентября, — с 12.00 до 18.00.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».