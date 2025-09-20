Масштабная зооярмарка пройдет у Дворца спорта в Томске

20 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 20 сентября, в Томске стартует масштабная благотворительная зооярмарка с раздачей кошек и собак. Она пройдет на площади возле Дворца зрелищ и спорта.

Как сообщают организаторы, томичей ждут мастер-классы, выступления гостей, художественная выставка, встречи с томскими писателями. Также будет организована гаражная распродажа, где посетители смогут купить вещи для дома, товары для творчества, бижутерию, игрушки, комнатные растения, редкие книг из букинистической лавки и предметы интерьера. Все вырученные средства с продажи пойдут на благо животных.

«Это не просто ярмарка — это праздник добра, где каждый может найти что-то полезное и помочь животным. Не упустите шанс присоединиться!» — отмечают организаторы.

В качестве подарка томичи могут принести для подопечных приюта ошейники, поводки, миски, тазики, корма, крупы, консервы, лотки для кошачьего туалета, наполнители для лотков и клетки.

Тем, кто захочет взять себе питомца, организаторы рекомендуют взять с собой паспорт для заключения договора и переноску.

Ярмарка будет работать в течение двух дней по адресу: ул. Красноармейская, 126. В первый день, 20 сентября, она начнется в 12.00 и продлится до 19.00. Во второй день, 21 сентября, — с 12.00 до 18.00.

