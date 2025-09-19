Томичей приглашают на вечер свинга и цыганского джаза

Завтра, 20 сентября, на томской сцене выступит харизматичный испанский гитарист и певец Эрнан Сенра, известный под псевдонимом «Чино» как исполнитель композиции в стиле свинга, блюза и цыганского джаза.

Как сообщают организаторы, компанию зарубежному артисту составят знаменитый московский мануш-гитарист Георгий Яшагашвили и группа Django Friends:

«Чино Свингслайд и Георгий Яшагашвили — дуэт выдающихся гитаристов современности. Они оба композиторы, но пишут свои произведения, строго выдерживая каноны музыки золотой эры свинга. Это очень редкое явление не только в России, но и в мире», — отмечает организатор концентра, основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Испанский музыкант Эрнан Сенра известен во всем мире и славится своим виртуозным владением резонаторной слайд-гитарой. При игре на ней артист используется металлический цилиндр, с помощью которого скользит по струнам, придавая гитаре особое и неповторимое звучание.

Московский гитарист Георгий Яшагашвили считается одним из лучших российских артистов стиля джаз-мануш. Он выступал на множестве фестивалей в России и Европе, аккомпанировал Bireli Lagrene, Yves Techer, Philippe Darees. Каждое соло музыканта — это уникальная история, никогда одно и то же произведение в его исполнении не звучит одинаково.

Концерт пройдет в джаз-клубе Underground по адресу: ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 1950 рублей.

Начало в 19:00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».